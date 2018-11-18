Как поймали грабителя инкассаторов Приватбанка
Полиция в воскресенье задержала одного из грабителей, напавших на инкассаторов Приватбанка в Ирпене и похитивших 1,8 млн грн.
Все похищенные деньги обнаружили в автомобиле задержанного.
Нападение
Ограбление произошло накануне.
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Двое грабителей на угнанном заранее автомобиле сбили водителя-инкассатора, заблокировали выезд банковской машине, и, угрожая оружием, похитили кассеты с деньгами для банкомата.
"Машина инкассаторов была открыта, поэтому злоумышленники беспрепятственно открыли дверь", - сообщили в Киевской областной полиции.
"Приватбанк", которому и принадлежали деньги, объявил 100 тыс. грн вознаграждения за информацию о нападавших и опубликовал фотографию одного из них.
Кассеты, в которых содержались похищенные средства, по мнению службы безопасности банка, значительно облегчали задачу поиска преступников.
Задержание
Сразу после нападения в Киевской области объявили план "Перехват", и меньше, чем за сутки, автомобиль злоумышленников обнаружили в столице - на нем были характерные повреждения в результате столкновения во время нападения.
"Злоумышленники уже успели заменить номерные знаки. Государственные знаки, которые видели во время совершения преступления, правоохранители изъяли из канализационного люка возле машины", - рассказывают в полиции.
Впоследствии, именно в этой машине обнаружили и все похищенные средства в банкоматных кассетах.
Позже около машины обнаружили и "подозрительного мужчину, похожего на разыскиваемого грабителя".
У него в кармане нашли большие пакеты.
"Именно в них злоумышленник собирался переносить большую сумму денег", - объясняют правоохранители.
"Деньги изъяты и находятся в отделении полиции", - добавляют они.
Бывший заключенный
Задержанный - родом из Житомирской области.
Он 15 лет провел в тюрьме за разбой и грабежи.
Последний раз он был приговорен к десяти годам за разбойное нападение на квартиру, хозяин которой погиб от нанесенных ему ран.
"Подозреваемый был освобожден раньше срока по "закону Савченко", - добавляют в полиции Киевской оласти.
Второго грабителя ищут.
Получат ли вознаграждение все причастные к задержанию, в "Приватбанке" пока не уточняют.
В то же время в полиции Киевской области говорят, что получили много звонков от людей, которые говорили, что видели грабителей.