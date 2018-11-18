Как поймали грабителя инкассаторов Приватбанка

Копірайт зображення Поліція Київської області Image caption Нападавших зафиксировала камера в инкассаторском автомобиле

Полиция в воскресенье задержала одного из грабителей, напавших на инкассаторов Приватбанка в Ирпене и похитивших 1,8 млн грн.

Все похищенные деньги обнаружили в автомобиле задержанного.

Нападение

Ограбление произошло накануне.

Двое грабителей на угнанном заранее автомобиле сбили водителя-инкассатора, заблокировали выезд банковской машине, и, угрожая оружием, похитили кассеты с деньгами для банкомата.

Копірайт зображення Приватбанк

"Машина инкассаторов была открыта, поэтому злоумышленники беспрепятственно открыли дверь", - сообщили в Киевской областной полиции.

"Приватбанк", которому и принадлежали деньги, объявил 100 тыс. грн вознаграждения за информацию о нападавших и опубликовал фотографию одного из них.

Кассеты, в которых содержались похищенные средства, по мнению службы безопасности банка, значительно облегчали задачу поиска преступников.

Задержание

Сразу после нападения в Киевской области объявили план "Перехват", и меньше, чем за сутки, автомобиль злоумышленников обнаружили в столице - на нем были характерные повреждения в результате столкновения во время нападения.

"Злоумышленники уже успели заменить номерные знаки. Государственные знаки, которые видели во время совершения преступления, правоохранители изъяли из канализационного люка возле машины", - рассказывают в полиции.

Впоследствии, именно в этой машине обнаружили и все похищенные средства в банкоматных кассетах.

Копірайт зображення Поліція Київської області Image caption Кассеты с деньгами - в них 1,8 млн грн

Позже около машины обнаружили и "подозрительного мужчину, похожего на разыскиваемого грабителя".

У него в кармане нашли большие пакеты.

"Именно в них злоумышленник собирался переносить большую сумму денег", - объясняют правоохранители.

"Деньги изъяты и находятся в отделении полиции", - добавляют они.

Бывший заключенный

Копірайт зображення Поліція Київської області

Задержанный - родом из Житомирской области.

Он 15 лет провел в тюрьме за разбой и грабежи.

Последний раз он был приговорен к десяти годам за разбойное нападение на квартиру, хозяин которой погиб от нанесенных ему ран.

"Подозреваемый был освобожден раньше срока по "закону Савченко", - добавляют в полиции Киевской оласти.

Второго грабителя ищут.

Получат ли вознаграждение все причастные к задержанию, в "Приватбанке" пока не уточняют.

В то же время в полиции Киевской области говорят, что получили много звонков от людей, которые говорили, что видели грабителей.

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