Объединительный собор в декабре: Константинополь анонсировал историческую дату

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Объединительный Собор Украинской Православной Церкви состоится в декабре 2018 года. Точную дату сообщат 27-29 ноября.

Об этом сообщает главный секретариат Синода Вселенского патриархата.

"В то время, когда идет процесс подготовки к Священному Совету (Собору) православной церкви в Украине, его конкретную дату в декабре 2018 года представят для подтверждения и объявления Священного синода Вселенского патриархата", - говорится в сообщении.

Синод состоится 27-29 ноября.

В сообщении еще раз подчеркивают, что Вселенский патриархат подтверждает свое священное решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Когда Украина получит Томос?

Синод Вселенского патриархата подтвердил свое решение предоставить автокефалию церкви в Украине в октябре.

Чтобы получить автокефалию, необходимо провести Собор украинских архиереев, которые должны создать новую поместную церковь и выбрать предстоятеля.

11 октября священный Синод признал каноничность всех православных архиереев в Украине, в том числе и ранее непризнанных из Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной церкви.

Они должны собраться на Собор вместе с желающими архиереями УПЦ Московского патриархата.

Схему получения автокефалии источники ВВС изображали так: Собор создает церковь и выбирает предстоятеля, который едет на совместное служение со Вселенским патриархом в Константинополь, где получает утвержденный Синодом Томос.

Главная проблема, по утверждению собеседника, - нужно согласовать все спорные моменты и нюансы в Украине. Это совместный устав новой церкви, название и титул предстоятеля. А главное - фигуру самого предстоятеля.

Переговоры по этому поводу продолжаются в различных форматах и ​​комбинациях между представителями украинских церквей и экзархами Вселенского патриархата.

Собеседники ВВС ранее признавали: если Собор в Киеве не удастся провести до 27 ноября, то утвердить Томос для украинской церкви в этом году Синод Вселенского патриархата уже не успеет.

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