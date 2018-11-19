Янукович хочет на суд, но не может встать с постели - адвокат

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Защита Виктора Януковича заявляет, что экс-президент хочет принять участие в заседании Оболонского районного суда Киева и выступить с последним словом по видеосвязи из России, однако не может этого сделать из-за травмы позвоночника и сустава.

"У него тяжелая травма. Он не имеет возможности самостоятельно передвигаться, самостоятельно встать с кровати. Окончательный диагноз врачи скажут сегодня-завтра", - заявил адвокат Александр Горошинский.

Судья Владислав Девятко сказал, что Виктору Януковичу разрешат выступать сидя или лежа на больничной койке, но защитники на это не согласились.

Суд удовлетворил ходатайство адвокатов и перенес заседание на три недели, на 5 декабря.

Именно таким, по словам защитников, может быть срок лечения Виктора Януковича.

После последнего слова Виктора Януковича, которое было запланировано на 19 ноября, суд должен уйти в совещательную комнату готовить приговор.

Экс-президент обвиняется в государственной измене. Государственное обвинение просит приговорить его к 15 годам заключения.

Ранее Виктор Янукович неоднократно заявлял через своих защитников, что отказывается от участия в судебном процессе, поскольку считает его политически мотивированным.

В то же время, государственные обвинители заявили, что, ознакомившись с медицинской справкой, предоставленной защитой, не считают, что полученные травмы могут быть основанием для неучастия в заседании суда.

По мнению прокуроров, истинной причиной являются попытки избежать допроса и затянуть судебный процесс.

Кроме того, адвокат Горошинский просил суд допросить в качестве свидетеля бывшего министра энергетики Украины Эдуарда Ставицкого.

По словам защитника, об этом просит и сам экс-министр, который сейчас находится в Израиле. Он, в частности, утверждает, что выполнял обязанности министра и общался с экс-президентом до 27 февраля 2014 года - то есть и тогда, когда Виктор Янукович покинул Украину - и располагает информацией об обстоятельствах, связанных с обращениями к руководству России и лидерам стран-гарантов подписания мирного соглашения между властью и оппозицией 22 февраля 2014 года.

Но это ходатайство суд отклонил: как заявил судья, стадия допросов свидетелей давно прошла.

Государственное обвинение настаивает на том, что Эдуард Ставицкий не может знать всех обстоятельств, которые изучаются в уголовном производстве.

Российские СМИ в воскресенье, 18 ноября, сообщили, что Виктор Янукович получил травму во время игры в теннис в прошлую пятницу. Согласно сообщениям, его доставили в больницу из подмосковного теннисного клуба, где он якобы упал.

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