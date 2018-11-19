Пожары в Калифорнии: почему так много пропавших без вести?

Копірайт зображення Reuters Image caption Количество пропавших сначала подскочило с 220 до 631 в четверг, а потом перевалило за 1000 в конце недели

В течение последних нескольких дней количество людей, пропавших во время разрушительных пожаров в Северной Калифорнии, перевалило за 1200, а затем снова снизилось до тысячи.

Внезапный скачок запутал местных жителей и чиновников.

В пожарах уже погибли 77 человек - наибольшее количество за всю историю штата. Добавится ли к этому списку огромное количество пропавших?

Ответ дать нелегко, признают в округе Бьютт, который пострадал больше всего.

В пятницу, когда количество имен в списке впервые достигло тысячи, шериф Кори Хонеа назвал эту базу данных "динамичной".

"Информация, которую я предоставляю вам, это необработанные данные. Мы обнаружили, что существует вероятность того, что имена в списке дублируются", - сказал шериф в пятницу.

Чиновники говорят, что большие колебания происходят из-за того, что следователи пытаются собрать в один список всех пропавших, о которых сообщали телефону, электронной почте и напрямую в полицию.

Пожар распространился очень быстро, и многие рассказывали, что у них было лишь несколько минут на то, чтобы собрать своих близких и спасаться бегством по перегруженным дорогам.

Копірайт зображення Marcus Yam/Getty Images

Некоторые СМИ очень быстро указали на дублирование имен и даже странные аномалии в списке пропавших без вести. Например, в его предыдущей версии было пять пропавших людей в возрасте 119 лет, по данным New York Times.

Газета сообщила, что они смогли найти некоторых людей из списка в социальных сетях, и те подтвердили, что с ними все в порядке.

Associated Press (AP) рассказал историю Тамары Конри, которая через Facebook заверила, что находится в безопасности.

"Мы с мужем никогда не исчезали!", - написала она вчера.

"Ни одна из семей нас не разыскивает... Я позвонила и оставила сообщение, чтобы наши имена убрали из списка".

Копірайт зображення JOSH EDELSON/Getty Images

Но шериф Хонеа защищает решение опубликовать "сырой" список.

В регионе разрушены более 12 тысяч домов, и тысячи их жителей сейчас находятся во временных убежищах.

Поэтому очевидно, что отследить местонахождение всех людей трудно, а отсутствие коммуникации только углубляет эту проблему.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лагерь для эвакуированных в близлежащем Чико

Во многих районах сломаны башни электропередач и не работает мобильная связь.

Плакаты с пропавшими висят на местных досках объявлений, скамейках и деревьях.

Близкие и друзья делятся фотографиями и информацией о людях, с которыми не могут выйти на связь, в социальных сетях.

Шериф Хонеа отметил, что многие люди из списка даже не знают, что их ищут.

Представитель офиса шерифа сообщил агентству AP, что этот список "не отражает в реальном времени" тех, кто пропал без вести, а скорее побуждает людей выходить на связь и сообщать, все ли с ними в порядке.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram