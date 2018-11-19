Националисты определились, кого выдвинуть в президенты. Но не все

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Несколько националистических организаций заявили о поддержке свободовца Руслана Кошулинского на президентских выборах.

По информации Всеукраинского объединения "Свобода", заявление о поддержке подписали "Правый сектор", Организация украинских националистов, Конгресс украинских националистов и "С14". Однако в документе нет подписи руководителя партии "Национальный корпус" Андрея Белецкого.

"2019 год будет определяющим для Украины: либо наша страна утвердится как Украинское Самостоятельное Соборное Государство, либо упадет в пропасть реванша промосковских сил. Очень важными в этом являются президентские и парламентские выборы. На них надо дать решающий бой реваншистам, и только националисты являются теми, кто способен остановить агентуру Кремля", - говорится в заявлении.

"Призываем другие национально-патриотические силы, в целом всех украинцев поддержать кандидатуру Руслана Кошулинского на пост президента", - сообщается в документе.

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Руслан Кошулинский - член партии "Свобода". В 2012 году занимал должность вице-спикера Верховной Рады предыдущего созыва.

В результате парламентских выборов в 2014 не прошел в Верховную Раду, поскольку "Свобода" не преодолела проходной барьер. С ноября 2015 года Кошулинский является депутатом Львовского облсовета.

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