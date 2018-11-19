Холодный климат и дефицит солнца толкает людей к пьянству
Люди, которые живут в холодном климате с меньшим количеством солнечного света, склонны пить больше алкоголя.
Об этом говорится в новом исследовании, проведенном в США. Оно установило связь между средней температурой воздуха, продолжительностью светового дня и потреблением алкоголя.
Данные из 193 стран показали, что такие особенности климата приводят к более высоким показателям потребления алкоголя и заболеваний печени.
"Это первое исследование, которое системно показывает, что во всем мире и в Америке на более холодных территориях и в районах, где меньше солнечного света, вы больше пьете и более склонны к циррозу", - говорит руководитель исследования Рамон Баталлер, заместитель директора Питтсбургского центра исследований печени.
"Связано с депрессией"
Алкоголь расширяет сосуды и увеличивает приток теплой крови к коже.
Выпивку также связывают с депрессией, которая, как правило, более распространена, когда солнечный свет в дефиците.
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В исследовании, опубликованном в Hepatology journal, использованы данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной метеорологической организации.
В нем также принимал участие доктор Питер Макканн, медицинский советник больницы Castle Craig - шотландской клиники по реабилитации пострадавших от алкогольной и наркотической зависимости.
По его словам, исследование дает новые доказательства того, что погода, особенно температура и количество солнечного света, влияет на потребление алкоголя.
А это увеличивает риски такой опасной болезни печени как цирроз, что в перспективе может привести к отказу печени и смерти.
"Более строгие законы относительно ценообразования на алкогольные напитки, безусловно, оправданы, если рассмотреть разрушительный совокупный эффект от нехватки солнечного света и дешевого алкоголя, - добавляет врач. - Стоит серьезно подумать о том, чтобы ввести рекламные законы, которые бы предусматривали ограничения (на рекламу алкоголя - Ред.) в течение зимних месяцев".