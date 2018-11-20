В итальянском городке за две недели превысили скорость 58 тысяч авто

Копірайт зображення Google Image caption В городке Акветико возле пешеходного перехода установили дорожную камеру

Когда власти маленького итальянского городка Акветико в качестве эксперимента решили поставить дорожную камеру для регистрации нарушений скорости авто, они и предположить не могли, что из этого выйдет: за десять дней здесь зафиксировали больше 58 тысяч случаев превышения скорости.

Мэр города Алессандро Алессандри решил установить камеру после многочисленных жалоб местных жителей на "лихачей".

Но даже он не мог поверить в результаты, которые ему положили на стол через две недели.

Выяснилось, что при ограничении в 50 км/ч многие водители ездили по городу на скорости до 135 км/ч. При этом самые злостные нарушители больше чем в два раза превышали скорость не ночью, а днем, когда на улицах много пешеходов.

"Это действительно безумие, учитывая, что жители нашего городка постоянно передвигаются по пешеходному переходу", - рассказал мэр итальянскому агентству Ansa.

Мэр рассказал Corriere Della Sera, что его маленький городок, расположенный на севере Италии близ границы с Францией, страдает от дорожных проблем.

Из трех дорог, которые соединяют соседний регион Пьемонт с северным побережьем Италии, дорога через Акватику остается наиболее удобной для тех, кто желает избежать ограничений скорости движения, рассказал мэр, ведь здесь нет ни радаров, ни "лежачих полицейских".

После результатов, которые получили во время пробного периода, власти решили оставить камеру насовсем.

"Надеемся, эти приборы контроля скорости смогут сдерживать водителей, а также помогут жителям Акветико. Не хочется зарабатывать деньги на штрафах, но нужно защищать безопасность людей", - сказал мэр города агентству Ansa.

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