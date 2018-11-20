Первый приговор за госизмену в Крыму: кого осудили и за что?
Экс-депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым Василия Ганыша приговорили к 12 годам лишения свободы, как и просили прокуроры.
Его признали виновным в государственной измене.
Бывший депутат участвовал в незаконном заседании крымского парламента и голосовал за так называемую российскую "Конституцию Республики Крым".
Он также принимал участие в выборах в городской совет Феодосии, состоявшихся в июле-сентябре 2014 года в соответствии с российским законодательством, отметили в прокуратуре Крыма.
По словам прокурора Гюндуза Мамедова, своими действиями экс-депутат способствовал попытке аннексии полуострова.
Он отметил: "Это первый приговор из почти 100 обвинительных актов, которые мы направили касательно должностных лиц Крыма, которые обвиняются в государственной измене".
"За все приходит время расплаты", - прокомментировал решение суда генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.
Василий Ганиш останется под домашним арестом, пока решение суда не вступит в силу.
В своем последнем слове бывший депутат заявил, что никогда не совершал преступлений против народа и государства Украины. Ганыш просил признать его невиновным и оправдать.
Экс-депутат был задержан СБУ совместно с украинской Госпогранслужбой при пересечении крымской границы в апреле 2015 года. Он был взят под стражу, так как находился в розыске, а Генпрокуратура вынесла ему подозрение в совершении государственной измены.