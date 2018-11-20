Снова "евробляхи": где митингуют и что требуют

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Активисты движения "Авто Евро Сила" и владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали всеукраинскую акцию протеста. Митинг проходит под зданием Верховной Рады Украины. Подобные акции также проходят в большинстве областей Украины.

Акцию "За доступное авто" объявили в 56 городах Украины.

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По информации Укравтодора, по состоянию на первую половину дня было перекрыто движение на отдельных участках трасс Киев-Чоп, Киев-Одесса, Знаменка-Луганск-Изварино и Киев - Харьков. Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок.

Из-за блокировки дорог в Киеве изменили график движения общественного транспорта.

"Киевпастранс" объявил об изменении движения автобусных маршрутов № 24, 62, 55.

Как сообщается на сайте общественной организации "Авто Евро Сила" акция продлится до выполнения требований активистов. Ожидается, что в ней примут участие более 50 тысяч человек.

Чего они хотят?

Автомобилисты требуют от властей отменить нормы законопроектов №8487 и №8488, которые снижают акцизы на растаможку, уменьшая количество автомобилей, которые можно ввозить на территорию Украины.

Активисты утверждают, что парламент принял нормы, не учитывая их требования. В частности, они требуют отменить коэффициент возраста авто в расчете стоимости акциза.

"Понимаем, что акции создадут осложнения движения в точках их проведения. Во избежание дискомфорта просим Вас воздержаться от движения по указанным на карте местам, поскольку мы очень не хотим причинить Вам неудобства. Просим нас понять - нас достало, что власть не слышит своих граждан!" - говорится в заявлении "Авто Евро Силы".

Акции протеста владельцы автомобилей с европейскими номерами начали проводить с середины лета. Они требовали принять законопроекты для снижения акциза на ввоз подержанных автомобилей.

8 ноября Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, снижающие стоимость легализации авто с "еврономерами". "За" проголосовали 250 депутатов.

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Депутаты также приняли изменения в Таможенный Кодекс, ужесточающие контроль за тем, что происходит с авто на иностранных номерах, ввозимых в Украину в режиме транзита или временного пребывания. Эти изменения поддержали 245 депутатов.

Согласно принятым депутатами изменениям в Налоговый кодекс, стоимость растаможки авто, ввозимых для личного использования, определяется в зависимости от базовой ставки и двух коэффициентов - объема двигателя и возраста авто.

Вместе с тем, принятые депутатами законы не учитывают требования владельцев авто на "еврономерах" об отмене коэффициента возраста авто, что, по мнению активистов, позволило бы снизить стоимость оформления до 40% от стоимости авто.

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