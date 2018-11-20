Изгнание Бойко и Левочкина: за что наказали соратников Фирташа
Фракция "Оппозиционный блок" приняла решение исключить из своих рядов Юрия Бойко и Сергея Левочкина.
Об этом с трибуны парламента заявил сопредседатель "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.
"Полчаса назад закончилось заседание фракции. Хочу сообщить, что из рядов "Оппозиционного блока" исключили Бойко Юрия Анатольевича и Левочкина Сергея Владимировича", - заявил Вилкул.
В кулуарах он объяснил журналистам, что их исключили с формулировкой "за предательство интересов избирателей".
Бойко был сопредседателем фракции, а Левочкин - заместителем председателя фракции.
Об исключении этих депутатов из фракции должен еще объявить в сессионном зале председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
Что произошло?
17 ноября стало известно, что вновь созданная "Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинула кандидатуру экс-регионала Юрия Бойко для участия в президентских выборах.
Кандидатуру Бойко поддержал кум российского президента Владимира Путина и председатель политсовета партии "За жизнь" Виктор Медведчук, а также лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович, которого ранее называли вероятным кандидатом в президенты.
Они назвали Бойко единым кандидатом от силы, которая "будет представлять интересы жителей Юго-Востока, русскоязычного населения и всех тех, кто понимает необходимость кардинального изменения политики нынешней власти".
Почему недоволен "Оппозиционный блок"?
Сергей Левочкин и Юрий Бойко считаются соратниками известного бизнесмена Дмитрия Фирташа.
Представители партии "Оппозиционный блок", которых считают близкими к бизнесмену Ринату Ахметову, выдвижение Бойко на президентские выборы восприняли без энтузиазма.
В частности, сопредседатель партии Борис Колесников назвал создание "Оппозиционной платформы - За жизнь" - "личной инициативой депутата Юрия Бойко", не согласованной с другими членами партии и не утвержденной съездом партии.
"Мы являемся последовательными сторонниками консолидации оппозиционных сил и выдвижения единого кандидата в президенты - авторитетного представителя промышленных и предпринимательских кругов, местного самоуправления, способного побеждать на выборах, а не кандидата, являющегося подстилкой для нынешней власти", - заявил Колесников.
Вероятным кандидатом от "Оппозиционного блока" эксперты называют Александра Вилкула. В южных и восточных регионах Украины уже идет активная агитация за этого политика.