Изгнание Бойко и Левочкина: за что наказали соратников Фирташа

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Фракция "Оппозиционный блок" приняла решение исключить из своих рядов Юрия Бойко и Сергея Левочкина.

Об этом с трибуны парламента заявил сопредседатель "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

"Полчаса назад закончилось заседание фракции. Хочу сообщить, что из рядов "Оппозиционного блока" исключили Бойко Юрия Анатольевича и Левочкина Сергея Владимировича", - заявил Вилкул.

В кулуарах он объяснил журналистам, что их исключили с формулировкой "за предательство интересов избирателей".

Бойко был сопредседателем фракции, а Левочкин - заместителем председателя фракции.

Об исключении этих депутатов из фракции должен еще объявить в сессионном зале председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Что произошло?

17 ноября стало известно, что вновь созданная "Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинула кандидатуру экс-регионала Юрия Бойко для участия в президентских выборах.

Кандидатуру Бойко поддержал кум российского президента Владимира Путина и председатель политсовета партии "За жизнь" Виктор Медведчук, а также лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович, которого ранее называли вероятным кандидатом в президенты.

Копірайт зображення FACEBOOK/VADIM.RABINOVICH Image caption 9 ноября Юрий Бойко и Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Они назвали Бойко единым кандидатом от силы, которая "будет представлять интересы жителей Юго-Востока, русскоязычного населения и всех тех, кто понимает необходимость кардинального изменения политики нынешней власти".

Почему недоволен "Оппозиционный блок"?

Сергей Левочкин и Юрий Бойко считаются соратниками известного бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Представители партии "Оппозиционный блок", которых считают близкими к бизнесмену Ринату Ахметову, выдвижение Бойко на президентские выборы восприняли без энтузиазма.

В частности, сопредседатель партии Борис Колесников назвал создание "Оппозиционной платформы - За жизнь" - "личной инициативой депутата Юрия Бойко", не согласованной с другими членами партии и не утвержденной съездом партии.

"Мы являемся последовательными сторонниками консолидации оппозиционных сил и выдвижения единого кандидата в президенты - авторитетного представителя промышленных и предпринимательских кругов, местного самоуправления, способного побеждать на выборах, а не кандидата, являющегося подстилкой для нынешней власти", - заявил Колесников.

Вероятным кандидатом от "Оппозиционного блока" эксперты называют Александра Вилкула. В южных и восточных регионах Украины уже идет активная агитация за этого политика.

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