Instagram охотится на фейковые "лайки" и комментарии

Копірайт зображення Getty Images Image caption Некоторые онлайн-сервисы предлагают за отдельную плату повысить популярность вашей страницы

Платформа для обмена фотографиями Instagram запускает инициативу для борьбы с фейковыми "лайками" и комментариями.

Компания утверждает, что разработала инструменты для идентификации учетных записей, использующих услуги и приложения третьих лиц, чтобы искусственно повысить свою популярность.

В случае потенциального взлома учетных записей, их владельцев будут предупреждать и просить изменить пароль.

С момента своего основания в 2010 году Instagram начали использовать как платный инструмент для увеличения количества фолловеров и рекламы товаров.

Плата за такую рекламу часто зависит от размера интернет-аудитории, а прошлогоднее онлайн-исследования маркетингового агентства Mediakiz показало, насколько легко стать фейковым инструментом влияния.

Некоторые популярные приложения для активизации фолловеров были недавно закрыты, хотя те, которые вносят ежемесячную плату за подписку, все еще доступны, сообщает сайт Techcrunch.

Эти службы часто требуют от пользователей предоставить имя владельца аккаунта. А это, как предупреждает Instagram, нарушает правила индивидуальной безопасности.

Копірайт зображення Instagram Image caption Пользователям, которые прибегли к услугам сторонних служб, предложат защитить свои учетные записи

В Instagram заявили, что люди, которые продолжают пользоваться сторонними программами для получения фальшифой популярности, "почувствуют негативную реакцию со стороны Instagram".

Это - "всего лишь очередной шаг" для сохранения Instagram "ярким сообществом для реального общения", а также защиты от дезинформации, фейковых пользователей и мошенничества.

Социальная сеть Facebook приобрела сервис Instagram за 1 млрд долларов в 2012 году. Количество активных пользователей Instagram достигло 1 млрд и продолжает расти.

В сентябре основатели Instagram объявили о выходе из компании из-за "трений" с руководством Facebook.

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