Новое расширение Ryanair из Украины: Ирландия, Греция, Болгария и Кипр

Копірайт зображення UNIAN Image caption Ryanair летает из аэропорта "Борисполь" - главной базы украинской компании МАУ

Лоукост-авиаперевозчик Ryanair анонсировал открытие пяти новых рейсов из Киева - в Ирландию, Грецию, Болгарию и на Кипр.

Об этом во время совместной пресс-конференции в Украине заявил коммерческий директор авиакомпании Ryanair Дэвид О'Брайен.

По его словам, с лета 2019 года компания начнет летать из Киева в пять новых городов - Дублин (Ирландия), Манчестер (Великобритания), Афины (Греция), Софию (Болгария) и Пафос (Кипр).

В системе бронирований билеты в новые города можно будет купить, начиная с апреля 2019 года.

"Надеюсь, что в следующем году мы также начнем летать из Италии в Украину", - добавил руководитель Ryanair.

Компания начала выполнять рейсы из Украины осенью 2018 года из двух городов - Киева и Львова.

Сейчас Ryanair летает из аэропорта "Борисполь" в 12 городов - Барселону, Братиславу, Быдгощ, Варшаву, Вроцлав, Гданьск, Краков, Познань, Лондон, Берлин, Вильнюс и Стокгольм.

Из Львова компания летает в Варшаву, Дюссельдорф, Краков, Лондон и Мемминген.

Один из крупнейших лоукост-перевозчиков Европы Wizzair также постоянно расширяет свою работу в Украине и на многих направлениях конкурирует с Ryanair.

Ryanair начали работать в Украине со второй попытки. В 2017 году компания объявляла о заходе на украинский рынок и даже начинала продажу билетов.

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Однако из-за проблем с аэропортом "Борисполь" в прошлом году компания отказалась заходить в Украину.

Уже весной 2018 года переговоры были более успешными и компания заявила о возвращении, а уже осенью начала выполнять первые рейсы.

Перед пресс-конференцией Дэвид О'Брайен в Киеве встретился с президентом Петром Порошенко.

О'Брайен сообщил о решении компании инвестировать 1,5 млрд долларов в украинское направление в ближайшие годы, что позволит увеличить парк самолетов и использовать Украину как базу для международных рейсов авиакомпании.

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