Как Киев будет отмечать годовщину двух майданов: программа мероприятий

Копірайт зображення Уніан

21 октября Украина отмечает День достоинства и свободы - именно в этот день в 2004 году в украинской столице началась Оранжевая революция, а в 2013 - Революция достоинства.

Этот праздник пришел на смену Дню свободы, который по решению Виктора Ющенко отмечался с 2005 по 2011 годы, пока не был отменен президентом Виктором Януковичем.

В 2014 году его официальный статус возобновил Петр Порошенко - с тех пор Украина одновременно празднует годовщины Оранжевой революции и Евромайдана.

Как День достоинства и свободы будут отмечать в этом году?

Молебен, шествие и выставки

В 10 утра 21 ноября начнется поминальный молебен и возложение цветов на аллее Героев Небесной Сотни.

Примерно в то же время по центру Киева в рамках акции "Помним" пройдет студенческое шествие - оно ​​также отправится к мемориалу Героев Небесной Сотни: мероприятие должно завершиться зажиганием лампадок.

Копірайт зображення Уніан

В 14:00 в Доме профсоюзов откроется информационно-выставочное пространство Майдана,в котором в частности представляют экспозицию "Навстречу свободе".

Праздник будут отмечать и в Киевской городской государственной администрации. Здесь в частности будет проходить выставка украинского фотографа и участника событий Революции достоинства Александра Тимошенко, а также фотовыставка работ Олеся Долина, посвященная женам, сестрам и матерям воинов, погибших в зоне АТО.

Также КГГА организует концертную программу с участием нескольких артистов и коллективов, которые выступали на сцене Майдана.

В 15 часов Институт национальной памяти проведет презентацию очередной книги из проекта "Устная история Майдана", цель которого - собрать воспоминания участников событий 2013-2014 годов. Новое издание называется "Майдан от первого лица: региональное измерение". Презентация книги состоится в Национальном музее литературы.

В 17:30 в концертном зале Украинского дома начнется концертная программа "Путь достоинства" с участием солистов Национальной оперы и Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины.

Копірайт зображення Уніан

В 19:00 в Мыстецком арсенале состоится масштабная выставка "Революционируем", посвященная революциям как явлению. На ней будут представлены работы более 30 художников со всего мира - из Украины, Канады, Нидерландов, Бельгии, Италии, Германии и других стран.

Не без скандалов

В этом году не обошлось без скандалов: после того, как КГГА обнародовала собственную программу мероприятий по празднованию годовщины Майдана, многочисленные СМИ обратили внимание на то, что среди запланированных событий указаны военно-спортивные соревнования "Снайпер столицы 2018".

К тому же, в сообщении КГГА о них упоминалось сразу после слов о памяти погибших во время Революции Достоинства.

Части украинских интернет-пользователей проведение подобных мероприятий показалось неприемлемым и даже циничным.

"Не верил, честно, думал, фейк. Проверил. Убедился, что это правда. Шок.", - написал один из них.

Чуть позже в пресс-службе КГГА сообщили об ошибке: "Соревнования не посвященные празднованию в городе Киеве Дня Достоинства и Свободы и были включены в перечень мероприятий к этим памятным датам ошибочно, поскольку третий этап соревнований частично приходится на ноябрь".

Сейчас это мероприятие из программы мероприятий по празднованию Дня достоинства и свободы убрали.

Следите за нашими новостями в Facebook, Twitter и Telegram