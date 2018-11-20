Кропивницкая, но не Сичеславская: Рада начала менять названия двух областей

Копірайт зображення УНІАН Image caption Днепропетровскую область хотят переименовать в честь казацкого прошлого края

Верховная Рада Украины отправила на оценку в Конституционный суд законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую, а вот начало переименования Днепропетровской области в Сичеславскую провалилось.

Проект по Кировоградской области поддержали 239 депутатов, а Днепропетровской - всего 208 при необходимых 226.

"Надеюсь, что в ближайший период внесут новое постановление о переименовании Днепропетровской области", - заявил после провального голосования спикер парламента Андрей Парубий.

Такие изменения названий хотят принять в рамках декоммунизации.

Еще в 2016 году парламент переименовал центры обоих регионов в Днепр и Кропивницкий, однако поскольку названия областей упоминаются в Конституции, то для их переименования необходима сложная процедура.

После первого голосования в Раде Конституционный суд должен дать свое заключение по проекту переименования. Если он будет положительным, то депутаты могут принять эти изменения в Конституцию уже на следующей сессии парламента, которая откроется в феврале 2019 года.

Для окончательного одобрения потребуются голоса не менее 300 парламентариев.

Также Верховная Рада 20 ноября отдельным постановлением переименовала Кировоградский район в Кропивницкий. Это решение вступит в силу сразу после подписания спикером и официального опубликования.

В Верховной Раде также зарегистрирован проект изменений в Конституцию относительно децентрализации, которым вообще предлагается убрать из Основного закона названия всех областей, а оставить только их количество.

Этот проект в первом чтении проголосовали в 2015 году, однако больше Рада его не рассматривала из-за скандальных положений относительно особого самоуправления на Донбассе.

В честь чего переименовывают?

Кировоградскую область хотят переименовать в Кропивницкую в честь Марка Кропивницкого, одного из основателей украинского профессионального театра, который там жил и работал.

Копірайт зображення Укрінформ

"Именно благодаря его деятельности город (Кропивницкий. - Ред.) и область теперь связывают с театральным искусством. В городе и сейчас продолжает работать начатый им театр, который носит его имя", - говорится в пояснительной записке к закону о переименовании Кировоградской области.

А Днепропетровскую область предлагают переименовать в Сичеславскую в честь того, что в ХVI-ХVIII веках регион был "казацким краем", где располагались, по данным инициаторов изменений, пять из восьми Запорожских Сечей.

Историк Института украинской археографии и источниковедения Виктор Брехуненко во время обсуждения переименования отмечал, что именно с территории нынешней Днепропетровской области началось восстание Богдана Хмельницкого в 1648 году, и здесь находилось место первой его крупной победы - Желтые Воды.

Переименовать в Сичеслав предлагали и бывший Днепропетровск - именно такое неофициальное название имел город в 1918-1921 годах.

Впрочем, местные жители и Верховная Рада эту идею не поддержали, и Днепропетровск в итоге стал Днепром.

Старые названия

Копірайт зображення Громадська підтримка "Січеславська ТАК"/Укрінформ Image caption Днепропетровская область сочетает в себе казацкое и советское прошлое. Слева - символика сторонников переименования в Сичеславскую, справа - снесенный в 2016 году памятник советскому деятелю Григорию Петровскому

Действующие названия двух регионов связаны с бывшими советскими деятелями Сергеем Кировым и Григорием Петровским, которым приписывают причастность к организации Голодомора в Украине в 1932-1933.

Во время дебатов в парламенте часть депутатов указывала, что накануне 85-й годовщины Голодомора Верховная Рада должна убрать имена Петровского и Кирова из названий областей.

В то же время оппоненты переименований настаивают на сохранении этих названий ради экономии средств.

В "Оппозиционном блоке", например, предлагали переименовать Днепропетровск и Днепропетровскую область только формально - и назвать город и регион уже не в честь советского деятеля Петровского, а в честь апостола Петра.

Также были предложения переименовать область в Днепровскую.

Image caption Среди вариантов переименования города было и старое название Елисаветград

А Кировоград и область еще предлагали переименовать в Елисаветград и Елисаветградскую - так город и регион назывались с 1784 по 1924 годы.

Другие варианты названий для экс-Кировогорада - Ингульск и Златополь - также в итоге были отвергнуты.

Во время обсуждения в парламенте звучало предложение дать Кировоградской области "компромиссное название" - Центральноукраинская область.

Следите за нашими новостями в Facebook, Twitter и Telegram