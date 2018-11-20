Суд заблокировал указ Трампа, изданный в связи с приближением каравана мигрантов

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Окружной суд США в Сан-Франциско временно заблокировал указ президента, запрещающий мигрантам, которые незаконно пересекли американскую границу, претендовать на политическое убежище.

Соответствующий указ Дональд Трамп подписал в начале месяца. Изменение правил связано с приближением к США многотысячного каравана мигрантов из стран Центральной Америки.

Переселенцы уже более месяца движутся в сторону американской границы и открыто заявляют о намерениях попасть на территорию США.

Дональд Трамп неоднократно высказывался по этой ситуации, пытался давить на мексиканские власти и требовал от них остановить караван мигрантов.

В середине октября Трамп заявил, что не исключает возможности полного закрытия границы с Мексикой с привлечением военных.

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Накануне суд отменил его недавний указ о невозможности предоставления политического убежища мигрантам, пересекающим границу незаконно.

"Каким бы ни был авторитет президента, он не может переписывать иммиграционные законы", - заявил судья Джон Тайгер. По его словам, действующие правила позволяют любому иностранцу, который попал в США, претендовать на получение политического убежища.

Где караван мигрантов?

Первые группы мигрантов начали прибывать к границе между США и Мексикой на прошлой неделе. Сейчас в пограничном городе Тихуана их около трех тысяч.

Ожидается, что в ближайшие недели к границе подтянется еще около семи тысяч человек, которые все еще находятся в пути.

Накануне прибытия мигрантов США и Мексика установили на общей границе средства усиленной безопасности.

Мэр Тихуаны Хуан Мануэль Гастелум заявил, что его город просто не готов справиться "лавиной" переселенцев. По его словам, местные приюты уже переполнены, и власти города обратились за помощью к правительству.

Заявления Гастелума поддержал и Дональд Трамп. "США также плохо подготовились к этому вторжению, и не поддерживают его. Они совершают преступления и провоцируют большие проблемы в Мексике. Идите домой!", - заявил президент США.

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Что это за караван?

В середине октября около тысячи человек объединились в караван в городе Сан-Педро-Сула в Гондурасе и отправились в направлении США. Постепенно к каравану присоединялись выходцы из других стран.

Переселенцы говорят, что вынуждены были покинуть родину из-за того, что там жили в бедности и не чувствовали себя в безопасности. Они надеются, что в США у них будет больше возможностей найти работу и начать новую жизнь.

Несмотря на то, что от Сан-Педро-Сулы до американской границы - более 4300 километров, большинство переселенцев преодолевают этот путь пешком.

Известно, что некоторые участники каравана решили не продолжать путешествие в США и хотят остаться в Мексике. Власти страны сообщали, что получили около 1700 заявок на получение политического убежища.

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