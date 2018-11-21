Новым главой Интерпола стал кореец, россиянин Прокопчук проиграл

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На выборах президента Интерпола победил вице-президент Интерпола Ким Йонг Ян из Южной Кореи, который исполнял обязанности руководителя этой организации.

Об этом сообщается в официальном Twitter Интерпола.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook, что Ким Йонг Ян по результатам третьего голосования набрал 62,3% голосов, а генерал-майор полиции РФ Александр Прокопчук - 39,5%.

"Кандидатура России отклонена. Эта битва выиграна. Спасибо всем! Слава Украине!" - написал министр.

Согласно конституции Интерпола, при избрании президента организации кандидат должен набрать две трети голосов делегатов Генеральной ассамблеи.

Если после второго голосования ни один из кандидатов не получил необходимой поддержки, то проводится третье голосование, на котором достаточно простого большинства голосов.

Ранее СМИ называли фаворитом избирательной гонки именно россиянина.

Украинские МВД и правозащитники тогда заявили, что его победа превратит Интерпол в инструмент борьбы Кремля с политическими оппонентами за рубежом. Киев даже угрожал приостановить свое членство в организации.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Фаворитом гонки за пост главы Интерпола называли россиянина Александра Прокопчука

В России же такие упреки назвали очередным проявлением русофобии.

Выборы нового главы

Интерпол - инструмент международного сотрудничества полиции разных стран, в том числе международного розыска преступников.

До недавнего времени его возглавлял китаец Мэн Хунвэй. Но в октябре он ушел в отставку из-за расследования, которое против него инициировали в Китае.

Как следствие, 21 ноября Генеральная ассамблея Интерпола в Дубае должна избрать нового руководителя.

Копірайт зображення INTERPOL.INT Image caption После отставки представителя Китая, организацию временно возглавил представитель Южной Кореи

Претендентов двое: россиянин Александр Прокопчук, который два последних года является одним из четырех вице-президентов Интерпола, и его коллега Ким Йонг Ян из Южной Кореи, который сейчас исполняет функции руководителя организации.

Недавно британская газета Times со ссылкой на собственные источники во власти написала, что безусловным фаворитом предстоящих выборов является именно россиянин.

"По словам сотрудника Уайтхолла (Правительства Великобритании. - Ред.), британские власти считают, что Прокопчук выиграет этот пост, и что нет никакого смысла в том, чтобы попытаться его остановить. О том, что Прокопчук является однозначным фаворитом, сообщает и источник, близкий к Интерполу", - написала газета.

Функции

Президента Интерпола выбирает генеральная ассамблея организации - кандидата должно поддержать простое большинство делегатов от 192 стран-членов (по одному голосу от страны).

Копірайт зображення Interpol Image caption Делегаты 87-й Генеральной ассамблеи Международной организации уголовной полиции в Дубае выбрали нового главу. Им стал Ким Йонг Ян из Южной Кореи

Выбирают его на четыре года.

Сам президент председательствует на заседаниях Генассамблеи и исполкома Интерпола и "направляет обсуждения".

Оба упомянутых органа не работают постоянно, а собираются несколько раз в год (Генассамблея - раз, исполком - три раза), и решают стратегические и главные организационные вопросы работы Интерпола.

Последние должен воплощать постоянно действующий секретариат, который имеет своего собственного руководителя.

Таким образом, президент Интерпола ответственен не за "ручное управление" организацией, а скорее за принятие стратегических решений.

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