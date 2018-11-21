Посольство Украины в США призвало Amazon снять с продажи товары с символикой "ДНР"

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Украинское посольство в США обратилось к основателю Amazon Джеффу Безосу "с настойчивым призывом" прекратить продажу товаров с символикой так называемой "ДНР".

Об этом сообщается в официальном Facebook диппредставительства.

"Для десятков миллионов украинцев по всему миру так называемая Донецкая Народная Республика - это нечто большее, чем просто незаконное или непризнанное образование. Более 11 тысяч человек погибли в этой войне", - говорится в обращении.

"Считаем, что продажа товаров с символикой так называемой "ДНР"- террористической организации, против агрессивного поведения которой выступает международное сообщество и США в частности - не несет в себе призывов к миру и уважению к человеческой жизни, а наоборот поддерживает пропаганду России против суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметили в посольстве.

Украинские дипломаты добавили, что аналогичное требование направили и к руководству еще одного гиганта онлайн-торговли, компании eBay.

В посольстве заверили, что уже привлекли к ситуации внимание органов американских властей, в частности Государственного департамента, Министерства торговли и Министерства финансов.

Несколько дней назад на факт продажи на Amazon товаров с символикой "ДНР" обратила внимание исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она призвала интернет-пользователей организовать флешмоб и массово отправлять Джеффу Безосу сообщения с призывом прекратить продажу таких товаров.

"Адрес: jeff@amazon.com. Требуйте остановить продажу товаров, усиливающую гибридную войну России против цивилизованного мира", - предлагает Супрун.

Не только "ДНР"

Товары с символикой так называемой "ДНР" - не единственные, которые вызывают критику в адрес руководства Amazon.

Несколько дней назад 27 депутатов Европарламента обратились к компании с требованием снять с продажи товары с символикой СССР.

Копірайт зображення Getty Images

В коллективном обращении парламентарии указали, что одинаково осуждают как советский, так и нацистский режимы - по их словам, оба систематически нарушали права человека, ограничивали свободу и демократию.

"Количество жертв советского режима превышает 60 млн, более 10 млн человек были высланы в Сибирь. Кровавым действиям советского режима, террору и бесчеловечности подверглись почти все оккупированные государства, а последствия этих трагических действий ощущаются до сих пор", - говорится в обращении.

Представители самой Amazon ситуацию пока не комментировали.

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