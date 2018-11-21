Большая часть преступлений, совершенных во время Евромайдана, раскрыта - ГПУ

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В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что большая часть преступлений, совершенных во время Евромайдана, раскрыта.

"Из 4700 преступлений большая часть - раскрыта. То есть установлены обстоятельства совершения этих преступлений, в лучшем варианте, который у нас есть, установлены и исполнители, и организаторы, и заказчики, и пособники, в том числе так называемое среднее звено, через которых давались указания", - заявил журналистам начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Результаты есть, и они достаточно ощутимы. Те, кто заявляет, что это не так, просто не интересуются, что происходит, и обвиняют прокуратуру с тем, чтобы заработать себе политические очки", - сказал он.

По данным ГПУ, в отношении 52 человек вынесены обвинительные приговоры, 9 из них получили тюремные сроки.

21 ноября в Украине отмечают пятую годовщину со дня начала протестов на Майдане Незалежности в Киеве, завершившихся отстранением от власти президента Януковича.

Во время столкновений между протестующими и правоохранителями погибли, а также умерли от смертельных ранений 123 человека, из них 104 - активисты Майдана, 17 - сотрудники правоохранительных органов.

По словам Сергея Горбатюка, признаны виновными 52 человека, в отношении них приняты обвинительные приговоры. К лишению свободы осуждены 9 человек.

Копірайт зображення UNUAN Image caption Сергей Горбатюк считает, что следователи и прокуроры провели колоссальный объем работы

"За совершение 73 убийств сообщено о подозрение 56 лицам - от бывшего президента Украины до рядовых правоохранителей, которые обвиняются в применении оружия или избиении. В судах рассматриваются дела в отношении 13 человек, которые обвиняются в большинстве из этих убийств", - утверждает Сергей Горбатюк.

Представитель ГПУ назвал еще несколько цифр по итогам расследований:

расследовалось и расследуется 4700 эпизодов о преступлениях против протестующих, большинство из которых раскрыто;

более 15 тысяч человек проверяют на предмет совершения преступлений;

сообщено о подозрении 442 лицам;

278 дел направлены в суд;

под стражей находится 13 человек;

к расследованию привлечены 46 следователей и 33 прокурора, за это время провели более 30 тысяч следственных действий, проработали огромный массив видеоинформации, десятки тысяч телефонных соединений.

Руководитель управления заявил, что под стражей должно находиться более 13 человек, но за эти годы было много случаев, когда суды меняли меру пресечения подозреваемым - с содержания под стражей на домашний арест или подписку о невыезде, даже тогда, когда лица подозревались в убийствах. Он также говорит, что суды часто затягивают рассмотрение дел о преступлениях во время Евромайдана.

В то же время, Сергей Горбатюк признал, что, как и в предыдущие годы, в расследовании дел об убийствах Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника наметились минимальные сдвиги.

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