Полиция планирует разблокировать перекрытые водителями на "евробляхах" дороги

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Национальная полиция Украины призывает водителей автомобилей на "еврономерах" не нарушать права других граждан и заявляет, что в случае дальнейших попыток блокирования дорог, применит "предусмотренные законом меры", говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Twitter, что "принято решение о разблокировании всех перекрытых" протестующими автодорог.

"Полиция будет работать в рамках закона, но в случае неповиновения - жестко", - заявил министр.

По данным правоохранителей, обнародованным на сайте Нацполиции, по состоянию на утро общее количество участников протестных акций превышает тысячу человек.

Движение из-за блокирования дорог водителями нерастаможенных автомобилей остается частично ограниченным в семи регионах Украины: Волынской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской и Черниговской областях.

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Полиция уже открыла и расследует 5 уголовных дел по факту блокирования транспортных коммуникаций в рамках статьи, которая предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ, ареста и лишения свободы.

По словам Нацполиции, "каждый гражданин имеет гарантированное Конституцией Украины право на мирный протест. В то же время обязанностью органов государственной власти, в частности Нацполиции, является не только обеспечить права участников таких мирных собраний, но и не допустить нарушения конституционных прав других граждан".

К таким правам, отмечает полиция, относится "право на свободное передвижение".

Когда начали и чего хотят?

20 ноября активисты движения "Авто Евро Сила" и владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали всеукраинскую акцию протеста.

Автомобилисты требуют от властей отменить нормы законопроектов №8487 и №8488, которые снижают акцизы на растаможку, уменьшая количество автомобилей, которые можно ввозить на территорию Украины.

Активисты утверждают, что парламент принял нормы, не учитывая их требований. В частности, они требуют отменить коэффициент возраста авто в расчете стоимости акциза.

"Понимаем, что акции создадут осложнения движения в точках их проведения. Во избежание дискомфорта просим Вас воздержаться от движения по указанным на карте местам, поскольку мы очень не хотим причинить Вам неудобства. Просим нас понять - нас достало, что власть не слышит своих граждан!" - говорится в заявлении "Авто Евро Силы".

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Акции протеста владельцы автомобилей с европейскими номерами начали проводить с середины лета. Они требовали принять законопроекты для снижения акциза на ввоз подержанных автомобилей.

8 ноября Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, снижающие стоимость легализации авто с "еврономерами".

Депутаты также приняли изменения в Таможенный Кодекс, ужесточающие контроль за тем, что происходит с авто на иностранных номерах, ввозимых в Украину в режиме транзита или временного пребывания.

Согласно принятым депутатами изменениям в Налоговый кодекс, стоимость растаможки авто, ввозимых для личного использования, определяется в зависимости от базовой ставки и двух коэффициентов - объема двигателя и возраста авто.

Организаторы протестов заявляют, что принятые депутатами законы не учитывают требования владельцев авто на "еврономерах" об отмене коэффициента возраста авто, что, по мнению активистов, позволило бы снизить стоимость оформления до 40% от стоимости авто.

Вместе с тем не все пользователи автомобилей на "еврономерах" выступают резко против принятого закона. В частности, собеседник BBC News Украина Александр рассказал, что он и часть его знакомых ждут подписания закона, чтобы начать процедуру растаможивания по новым правилам.

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