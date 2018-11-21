Верховный суд оставил в силе решение оштрафовать "Газпром" на 172 млрд гривен

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Верховный суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу российского газового монополиста "Газпром" на взыскание Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штрафа и пени в размере 172 млрд гривен.

Постановление суда опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Решение является окончательным в рамках украинского законодательства, но сам штраф россияне уже обжаловали в международном арбитраже.

АМКУ ранее обвинял российский концерн в злоупотреблении монопольным положением на рынке транзита газа через украинскую газотранспортную систему.

В январе 2016 года АМКУ назначил "Газпрому" штраф в почти 86 млрд гривен. Не дождавшись денег, в октябре комитет обратился в суд, который увеличил сумму вдвое с учетом пени.

Российский концерн отказывался платить штраф на том основании, что не ведет хозяйственную деятельность на территории Украины.

"Газпром" пытался оспорить штраф в украинских судах, в том числе в Хозяйственном суде Киева, который отказался рассматривать иск, сославшись на ошибки в его оформлении.

Российская компания в конце октября заявила, что обжаловала штраф в международном арбитраже.

"Газовые суды"

Киев и Москва ведут несколько судебных процессов по поводу транзита российского газа.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Противостояние "Газпрома" и "Нафтогаза" в международных судах продолжается не один год

В октябре 2014 года "Нафтогаз Украины" подал иск к "Газпрому" с требованием взыскать с российского монополиста компенсацию за снижение поставок газа через украинскую газотранспортную систему.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев оценивал общую сумму исковых требований к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже примерно в 30 миллиардов долларов.

"Газпром" подал в Стокгольмский арбитраж встречный иск с требованием взыскать с "Нафтогаза" компенсацию на невыбранный в течение 2012-2013 годов газ, который Украина должна біла купить по принципу "бери или плати", зафиксированному в контракте.

Общая сумма исков российской газовой монополии превышала 30 млрд долларов.

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу Украины" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов, на которые также начисляется пеня за каждый день невыполнения арбитражного решения.

Размер начисленной пени превысил 100 млн долларов.

"Нафтогаз Украины" сообщил в октябре, что два месяца подряд взимает с "Газпрома" по 9 млн долларов из переплат российской компании за транзит газа, однако стратегии взыскания всей суммы долга пока нет.

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Весной 2018 года "Газпром" подал иск о расторжении транзитного контракта, а в июле того же года "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с "Газпромом".

Сумму своих претензий Украинская компания оценила в 11,58 млрд долларов без учета процентов.

Осенью Стокгольмский арбитраж принял решение объединить эти два иска в одно дело.

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