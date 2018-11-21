Гройсман предлагает Раде назначить двух новых министров: кого и куда?
Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает Верховной Раде Украины назначить министра финансов, а также главу нового министерства по вопросам ветеранов, а одного члена правительства - уволить.
Согласно сообщению на сайте Кабинета министров, премьер предлагает назначить на должность министра финансов Оксану Маркарову, исполняющую обязанности главы этого министерства с июня, когда в отставку ушел Александр Данилюк.
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Также Гройсман предлагает назначить депутата Ирину Фриз на должность главы Министерства по делам ветеранов, которое еще только предстоит создать.
В сообщении подчеркивается, что эти кандидатуры согласованы с парламентской коалицией.
Создать Министерство по делам ветеранов парламент рекомендовал правительству еще в начале года. Фракция "Блок Петра Порошенко" заявила, что поддерживает кандидатуру Фриз на должность соответствующего министра.
До середины ноября в Украине существовала Государственная служба по вопросам ветеранов и участников АТО, которую переформатировали в Госслужбу по вопросам ветеранов, а Гройсман заявил, что это является началом создания соответствующего министерства в составе правительства.
Премьер также призвал депутатов рассмотреть поданное ранее заявление Тараса Кутового о его увольнении по собственному желанию с должности министра аграрной политики и продовольствия.
Тарас Кутовой подал в отставку еще 23 мая 2017 года, но заявление о его увольнении так и не было передано на рассмотрение Верховной Рады, а сам министр находился сначала в отпуске, а затем в бессрочном отпуске за свой счет.
По состоянию на сейчас в правительстве есть три исполняющих обязанности - в Министерстве здравоохранения, Министерстве финансов и фактически - Министерстве аграрной политики.