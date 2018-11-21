Гройсман предлагает Раде назначить двух новых министров: кого и куда?

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Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает Верховной Раде Украины назначить министра финансов, а также главу нового министерства по вопросам ветеранов, а одного члена правительства - уволить.

Согласно сообщению на сайте Кабинета министров, премьер предлагает назначить на должность министра финансов Оксану Маркарову, исполняющую обязанности главы этого министерства с июня, когда в отставку ушел Александр Данилюк.

Также Гройсман предлагает назначить депутата Ирину Фриз на должность главы Министерства по делам ветеранов, которое еще только предстоит создать.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Оксана Маркарова стала и.о. министра финансов после отставки Александра Данилюка

В сообщении подчеркивается, что эти кандидатуры согласованы с парламентской коалицией.

Создать Министерство по делам ветеранов парламент рекомендовал правительству еще в начале года. Фракция "Блок Петра Порошенко" заявила, что поддерживает кандидатуру Фриз на должность соответствующего министра.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Ирину Фриз называли основным претендентом на новую должность министра по вопросам ветеранов еще с начала года

До середины ноября в Украине существовала Государственная служба по вопросам ветеранов и участников АТО, которую переформатировали в Госслужбу по вопросам ветеранов, а Гройсман заявил, что это является началом создания соответствующего министерства в составе правительства.

Премьер также призвал депутатов рассмотреть поданное ранее заявление Тараса Кутового о его увольнении по собственному желанию с должности министра аграрной политики и продовольствия.

Тарас Кутовой подал в отставку еще 23 мая 2017 года, но заявление о его увольнении так и не было передано на рассмотрение Верховной Рады, а сам министр находился сначала в отпуске, а затем в бессрочном отпуске за свой счет.

По состоянию на сейчас в правительстве есть три исполняющих обязанности - в Министерстве здравоохранения, Министерстве финансов и фактически - Министерстве аграрной политики.

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