Украинская команда победила на всемирной олимпиаде по робототехнике
Украинская команда заняла первое место на всемирной олимпиаде по робототехнике WRO-2018, состоявшейся в городе Чиангмай в Таиланде 16-18 ноября.
Команда "Banana Milkshake" победила в студенческой категории "Advanced Robotics Challenge" для старших участников в возрасте 17-25 лет.
Команда, в состав которой входят Алексей Ткаченко, Николай Серветник и Сергей Шелех, ранее заняла первое место в национальном отборе на фестивале ROBOTICA в Киеве.
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Все победители - киевляне, сейчас учатся в университете в Тайване, но выступали от Украины.
Они показали лучший результат и время, собрав робота, который складывал тетрис, рассказала BBC News Украина Богдана Тараненко, представитель фестиваля Robotica, официального представителя WRO в Украине.
Еще одна команда из Украины "Yellow Cat" вошла в десятку в младшей категории для возраста до 12 лет - киевские школьники Егор Линов и Тимофей Сагатый заняли седьмое место.
Всего Украину в Таиланде представляли семь команд.
В 15-й Всемирной олимпиаде по робототехнике в этом году приняли участие 486 команд из 63 стран, соревновавшиеся в разных категориях.
На WRO 2018 нужно было за минимальное количество времени получить максимальное количество баллов и выполнить техническое задание с помощью сконструированного работа и запрограммированного робота.
Темой нынешнего года стало "Как накормить человечество".