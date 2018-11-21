Украинская команда победила на всемирной олимпиаде по робототехнике

Копірайт зображення Robotica Image caption Команда из Украины показала лучшие результаты в Таиланде

Украинская команда заняла первое место на всемирной олимпиаде по робототехнике WRO-2018, состоявшейся в городе Чиангмай в Таиланде 16-18 ноября.

Команда "Banana Milkshake" победила в студенческой категории "Advanced Robotics Challenge" для старших участников в возрасте 17-25 лет.

Команда, в состав которой входят Алексей Ткаченко, Николай Серветник и Сергей Шелех, ранее заняла первое место в национальном отборе на фестивале ROBOTICA в Киеве.

Все победители - киевляне, сейчас учатся в университете в Тайване, но выступали от Украины.

Они показали лучший результат и время, собрав робота, который складывал тетрис, рассказала BBC News Украина Богдана Тараненко, представитель фестиваля Robotica, официального представителя WRO в Украине.

Копірайт зображення Robotica Image caption Украинская команда Banana Milkshake поразила жюри лучшим изобретением

Еще одна команда из Украины "Yellow Cat" вошла в десятку в младшей категории для возраста до 12 лет - киевские школьники Егор Линов и Тимофей Сагатый заняли седьмое место.

Всего Украину в Таиланде представляли семь команд.

Копірайт зображення Robotica Image caption Все украинские команды ранее победили на конкурсе в Украине

В 15-й Всемирной олимпиаде по робототехнике в этом году приняли участие 486 команд из 63 стран, соревновавшиеся в разных категориях.

На WRO 2018 нужно было за минимальное количество времени получить максимальное количество баллов и выполнить техническое задание с помощью сконструированного работа и запрограммированного робота.

Темой нынешнего года стало "Как накормить человечество".

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