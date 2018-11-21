Кризис в Йемене: от голода умерли 85 тыс. детей

Копірайт зображення MOHAMMED AWADH/SAVE THE CHILDREN Image caption Смерть от недоедания больше всего угрожает детям до пяти лет

Согласно подсчетам международной благотворительной организации Save the Children, около 85 тыс. детей в возрасте до пяти лет предположительно умерли от острого недоедания за три года войны в Йемене.

В прошлом месяце ООН предупредила, что почти 14 млн жителей Йемена находятся на грани голода.

Международная организация пытается возобновить переговоры, чтобы прекратить войну, которая длится три года и спровоцировала худший гуманитарный кризис в мире.

Продолжающийся уже более трех лет конфликт буквально опустошил страну.

Что происходит в Йемене?

Военные действия в Йемене вспыхнули в 2015 году, когда коалиция во главе с Саудовской Аравией начала авиаудары против повстанческого движения хуситов.

В результате президент страны Абд-Раббу Мансур Хади бежал за границу.

По данным ООН, в конфликте погибли по меньшей мере 6 800 гражданских, ещё 10 700 человек получили ранения.

Из-за военных действий и частичной блокады 22 миллиона человек оказались в затруднительном положении и нуждаются в гуманитарной помощи.

Международные организации называют ситуацию в Йемене самым большим продовольственным кризисом в мире.

Кроме того, более миллиона человек пострадали от вспышки холеры в стране.

Как благотворительная организация считала количество жертв?

Точное количество умерших установить сложно.

Сотрудники гуманитарных организаций в Йемене утверждают, что о многих смертях не сообщается, поскольку в стране работает только половина медицинских учреждений, но многие люди слишком бедны, чтобы иметь доступ хотя бы к ним.

Организация Save the Children говорит, что ее подсчеты базируются на уровне смертности в случаях тяжелого острого недоедания у детей до пяти лет, согласно данным ООН.

По осторожным подсчетам, с апреля 2015 года по октябрь 2018-го умерли около 84 700 детей.

Все больше семей страдают от недоедания из-за повышения цен на продукты и девальвации национальной валюты в результате гражданской войны.

Ситуацию ухудшает блокада важнейшего порта Ходейда, где продолжаются тяжелые бои.

Через этот порт, который сейчас удерживают повстанцы, страна традиционно импортировала 90% продуктов.

Из-за военных действий объем коммерческого импорта упал более чем на 55 тонн в месяц, утверждает организация.

По ее данным, этого было бы достаточно, чтобы накормить 4,4 млн человек, в том числе 2,2 млн детей.

Организация Save the Children была вынуждена везти гуманитарную помощь на север страны через порт Аден на юге. Это существенно замедлило доставку продуктов, говорят благотворители.

История одного ребенка

Нусайр, которому 13 месяцев, - один из детей, страдающих от тяжелого острого недоедания, за которым наблюдают в Save the Children.

Он получил медицинскую помощь в августе, но к октябрю его здоровье снова ухудшилось.

Копірайт зображення MOHAMMED AWADH/SAVE THE CHILDREN Image caption Нусайр, которому 13 месяцев, страдает от острого недоедания

После того, как около дома мальчика и его матери активизировались бои, они были вынуждены переехать в отдаленный район. Оттуда до больницы - очень далеко.

"Я не могу спать, это пытки, и я волнуюсь за своих детей. Я не смогу жить, если с ними что-то случится", - рассказала мать мальчика Суад.

Что происходит с детьми, которые недоедают?

Благотворители говорят, что если ситуация с острым недоеданием останется в нынешнем состоянии, ежегодно будут умирать около 20-30% детей.

"На каждого ребенка, погибающего от пуль, приходятся десятки смертей от голода, которые можно полностью предотвратить", - утверждает директор представительства Save the Children в Йемене Тамер Киролос.

Он говорит: "Дети, которые умирают таким образом, невероятно страдают, поскольку жизненно важные функции их внутренних органов замедляются и в конце концов отказывают. Их иммунитет становится настолько слабым, что они легко подхватывают инфекции. Некоторые из них настолько слабы, что не могут даже плакать".

"Родители вынуждены смотреть на то, как угасают их дети, и ничего не могут с этим сделать", - говорит Киролос.

Йемен уже страдает от голода, не так ли?

Не совсем - хотя страна к этому стремительно приближается.

В прошлом месяце ООН предупредила, что половина населения страны сталкивается с условиями, приближенными к голоду.

Для того, чтобы в стране объявили голод, должны быть следующие условия:

По меньшей мере одно из пяти домохозяйств сталкивается с чрезвычайной нехваткой пищи.

Более 30% детей в возрасте до пяти лет страдают от тяжелого острого недоедания.

Ежедневно умирают по меньшей мере два человека на каждые 10 тыс. населения.

По данным ООН, согласно прошлогодним оценкам, первые два пункта уже достигнуты или почти достигнуты в 107 из 333 районов Йемена.

Но третий показатель очень трудно подсчитать.

Организация сейчас проводит повторную оценку.

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