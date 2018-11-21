Украинский лоукостер запускает 9 новых маршрутов: куда и почем?
Украинский лоукостер SkyUp анонсировал запуск девяти новых маршрутов.
С летнего сезона 2019 года авиакомпания откроет 7 международных маршрутов и 2 рейса по Украине.
Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.
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"Битва за Украину начинается не только на международных, но и на внутренних направлениях", - отметил министр.
SkyUp обещает открыть такие маршруты:
Международные
- Киев - Батуми, от 1527 грн
- Киев - Ларнака, от 1527 грн
- Киев - Римини, от 2638 грн
- Киев - Неаполь, от 2638 грн
- Киев - Сицилия (Катания) от 2638 грн
- Киев - Аликанте, от 2499 грн
- Киев - Тенерифе, от 5164 грн
Украина
- Киев - Одесса, от 499 грн
- Одесса - Харьков, от 499 грн
По большинству маршрутов рейсы будут выполняться дважды в неделю. Раз в неделю лоукост будет летать в Катанию, три раза в неделю - из Киева в Ларнаку, Тбилиси и Римини, а в Батуми летом самолеты будут перевозить пассажиров ежедневно.
С конца октября компания запустила продажу билетов на регулярные рейсы по четырем международным маршрутам - из Киева в Барселону, Тбилиси, Попрад и Софию.
Ранее авиакомпания осуществляла только чартерные рейсы.
Авиакомпания SkyUp начала полеты в мае 2018 года. Лоукост принадлежит тем же владельцам, что и туроператор Join Up!