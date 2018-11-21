Украинский лоукостер запускает 9 новых маршрутов: куда и почем?

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Украинский лоукостер SkyUp анонсировал запуск девяти новых маршрутов.

С летнего сезона 2019 года авиакомпания откроет 7 международных маршрутов и 2 рейса по Украине.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Битва за Украину начинается не только на международных, но и на внутренних направлениях", - отметил министр.

SkyUp обещает открыть такие маршруты:

Международные

Киев - Батуми, от 1527 грн

Киев - Ларнака, от 1527 грн

Киев - Римини, от 2638 грн

Киев - Неаполь, от 2638 грн

Киев - Сицилия (Катания) от 2638 грн

Киев - Аликанте, от 2499 грн

Киев - Тенерифе, от 5164 грн

Украина

Киев - Одесса, от 499 грн

Одесса - Харьков, от 499 грн

По большинству маршрутов рейсы будут выполняться дважды в неделю. Раз в неделю лоукост будет летать в Катанию, три раза в неделю - из Киева в Ларнаку, Тбилиси и Римини, а в Батуми летом самолеты будут перевозить пассажиров ежедневно.

С конца октября компания запустила продажу билетов на регулярные рейсы по четырем международным маршрутам - из Киева в Барселону, Тбилиси, Попрад и Софию.

Ранее авиакомпания осуществляла только чартерные рейсы.

Авиакомпания SkyUp начала полеты в мае 2018 года. Лоукост принадлежит тем же владельцам, что и туроператор Join Up!

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