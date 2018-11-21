За что компанию Dolce&Gabbana обвинили в расизме

Копірайт зображення Dolce&Gabbana/Instagram Image caption Кампанию #DGLovesChina жестко раскритиковали

Dolce&Gabbana отменила свой модный показ в китайском Шанхае из-за обвинений в расизме во время последней кампании #DGLovesChina.

Итальянский бренд также извинился за появившиеся в Instagram сообщения о китайцах.

Компания заявила, что аккаунт ее соучредителя Стефано Габбаны взломали, и написали от его имени посты с критикой китайцев.

"Мы уважаем Китай и живущих там людей", - говорится в извинении Dolce&Gabbana.

Стефано Габбана также извинился, разместив в Instagram скриншоты с теми сообщениями, которые, как он утверждает, опубликовал хакер.

На этой неделе D&G опубликовала три видеоролика, в которых китайские модели едят палочками итальянские блюда, такие как пицца и паста.

Эти видео доступны для просмотра в Instagram, однако из китайской соцсети Weibo их удалили менее чем через сутки после размещения.

Согласно публикации в издании Jing Daily, которое пишет о моде в Китае, кампанию раскритиковали за то, что в ней китайские женщины изображены "стереотипным и даже расистским образом".

В Weibo также говорят о "бойкоте Dolce" - эта инициатива упоминается в постах более 18 тыс. раз.

"Уважение важнее"

D&G до сих пор извиняется за кампанию, которая должна была сопровождать шоу на подиуме в Шанхае в среду.

Также итальянский бренд выразил сожаление по поводу того, что мероприятие отменили, ведь коллекцию создавали "с особой любовью и страстью к Китаю".

"Наша мечта заключалась в том, чтобы привезти в Шанхай показ, посвященный Китаю, который рассказал бы о его истории и видении", - говорится в заявлении.

"То, что произошло сегодня, очень нехорошо не только для нас, но и для всех людей, которые работали днем ​​и ночью, чтобы воплотить это событие в жизнь".

Сайт Business of Fashion заявил, что решение отменить шоу приняли китайские власти.

Ряд китайских знаменитостей также заявили, что не придут на такой показ.

"Я люблю свою родину", - заявила актриса Ли Бинбин 42 миллионам своих фанатов.

Актер Талу Ванг написал на Weibo: "Уважение важнее чего угодно".

Известный бренд уже не впервые обвиняют в расизме в отношении Китая.

В прошлом апреле он опубликовал на Weibo кампанию, которая показала нищих людей в бедных районах Пекина. Снимки раскритиковали за стереотипный показ китайской истории, а также из-за того, что D&G показала старые районы города, а не более современные фото Пекина.

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