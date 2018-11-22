Марокканка призналась, что убила бойфренда и приготовила из него еду

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Марокканскую женщину обвинили в убийстве своего бойфренда и приготовлении из него еды.

По словам прокуроров, женщина накормила останками убитого мужчины пакистанских рабочих в Объединенных Арабских Эмиратах.

Следствие считает, что она убила партнера три месяца назад, но о преступлении стало известно лишь после того, как в блендере нашли человеческий зуб.

Тогда же она и призналась полиции в содеянном, объяснив это моментом "безумия", пишет газета The National reports.

30-летняя женщина состояла в отношениях с жертвой семь лет. По данным издания, убийство она совершила после того, как мужчина сообщил ей о планах жениться на другой.

Пока полиция не раскрывает, как именно было совершено убийство. Однако, по данным следствия, она сообщила, что приготовила его останки и подала с рисом пакистанцам, которые работали рядом.

Об убийстве мужчины узнали, когда брат жертвы разыскивал его в доме в городе Аль-Айн на границе с Оманом. Там он нашел человеческий зуб в блендере, сообщает газета.

Мужчина сразу сообщил полиции о пропаже брата. А экспертиза ДНК показала, что зуб принадлежал жертве.

По информации полиции, сначала женщина сообщила брату, что выгнала партнера из дома. Но впоследствии она призналась в убийстве.

Сейчас обвиняемую отправили в больницу для проверки ее психического здоровья.

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