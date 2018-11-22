В Британии нашли редкую многоножку без названия
В британском городе Нит-Порт-Толбот обнаружили двупарноногую многоножку, которая встречается настолько редко, что считается "новинкой для ученых".
30 октября во время празднования Хэллоуина молодые люди нашли ее в местном парке.
С тех пор находку идентифицировали как двупарноногую многоножку Turdulisoma cf turdulorum, которая является очень редкой, поскольку до этого ее видели лишь несколько раз.
Этому виду даже не дали какого-то конкретного названия.
- Трупные цветы и застенчивая мимоза: шесть удивительных растений
- Гусеница, которая "ест" пластик, поможет в борьбе с мусором
- Лучшие бойцы в дикой природе
Впервые редкую находку в Бридженде (Уэльс, Великобритания) обнаружил местный эксперт Кристиан Оуэн.
Впоследствии такую многоножку на юге Уэльса среди листьев в парке нашел Крейг Гвладус.
Представитель организации Buglife Cymru Лиам Олдс сообщил, что эта территория Уэльса является "очень важным местом для редких видов животных и растений, особенно беспозвоночных".
Именно поэтому, по его словам, эти природные места надо сохранить.
"Поскольку этот вид является новым для науки, мы ничего о нем не знаем". - сказал Олдс.
"Это может быть местный вид, который раньше не замечали, ведь так мало людей фиксируют беспозвоночных в южном Уэльсе. А возможно, этот вид привезли из-за границы".
По его словам, вряд уже удастся узнать, откуда точно этот вид появился.