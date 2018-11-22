В Британии нашли редкую многоножку без названия

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В британском городе Нит-Порт-Толбот обнаружили двупарноногую многоножку, которая встречается настолько редко, что считается "новинкой для ученых".

30 октября во время празднования Хэллоуина молодые люди нашли ее в местном парке.

С тех пор находку идентифицировали как двупарноногую многоножку Turdulisoma cf turdulorum, которая является очень редкой, поскольку до этого ее видели лишь несколько раз.

Этому виду даже не дали какого-то конкретного названия.

Впервые редкую находку в Бридженде (Уэльс, Великобритания) обнаружил местный эксперт Кристиан Оуэн.

Впоследствии такую ​​многоножку на юге Уэльса среди листьев в парке нашел Крейг Гвладус.

Представитель организации Buglife Cymru Лиам Олдс сообщил, что эта территория Уэльса является "очень важным местом для редких видов животных и растений, особенно беспозвоночных".

Именно поэтому, по его словам, эти природные места надо сохранить.

"Поскольку этот вид является новым для науки, мы ничего о нем не знаем". - сказал Олдс.

"Это может быть местный вид, который раньше не замечали, ведь так мало людей фиксируют беспозвоночных в южном Уэльсе. А возможно, этот вид привезли из-за границы".

По его словам, вряд уже удастся узнать, откуда точно этот вид появился.

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