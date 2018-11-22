Приглашал женщин в рестораны и сбегал, не заплатив. И получил срок

Копірайт зображення CBS Image caption Пол Гонсалес не отрицал обвинения в обмане и мелких кражах

В США суд приговорил к 120 дням тюрьмы мужчину, известного под прозвищем "Поел и сбежал", за то, что он приглашал женщин в рестораны и не платил по счетам.

45-летний Пол Гонсалес также получил три года условно по решению суда округа Лос-Анджелес. Кроме того, ему запрещено пользоваться приложениями и веб-сайтами знакомств.

Прокуроры заявили, что с мая 2016 года по апрель 2018-го он обманул не менее 10 женщин на более чем 950 долларов.

Во вторник он не высказал возражений по обвинениям в обмане и мелких кражах.

"Стейк и креветки"

Прокуратура утверждала, что Гонсалес приглашал женщин на ужин в разные рестораны Лос-Анджелеса. В ресторанах он ел и пил перед тем как уйти, не заплатив.

Копірайт зображення Getty Images Image caption С мая 2016-го по апрель 2018-го Гонзалес обманул не менее 10 женщин

Восемь женщин заявили, что они были вынуждены оплатить счет самостоятельно, а в двух других случаях рестораны не стали брать с них деньги, сообщает прокуратура Лос-Анджелеса.

Канал новостей CBS сообщил, что Гонсалес якобы оставлял женщин со счетами за экстравагантные ужины со стейками и креветками.

Одна из жертв, не назвавшая своего имени, пошутила о новом рационе Гонсалеса в тюрьме.

"Ему уже не нужно будет беспокоиться о еде. Он будет получать питание строго три раза в день", - сказала она CBS перед решением суда во вторник.

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