Приглашал женщин в рестораны и сбегал, не заплатив. И получил срок
В США суд приговорил к 120 дням тюрьмы мужчину, известного под прозвищем "Поел и сбежал", за то, что он приглашал женщин в рестораны и не платил по счетам.
45-летний Пол Гонсалес также получил три года условно по решению суда округа Лос-Анджелес. Кроме того, ему запрещено пользоваться приложениями и веб-сайтами знакомств.
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Прокуроры заявили, что с мая 2016 года по апрель 2018-го он обманул не менее 10 женщин на более чем 950 долларов.
Во вторник он не высказал возражений по обвинениям в обмане и мелких кражах.
"Стейк и креветки"
Прокуратура утверждала, что Гонсалес приглашал женщин на ужин в разные рестораны Лос-Анджелеса. В ресторанах он ел и пил перед тем как уйти, не заплатив.
Восемь женщин заявили, что они были вынуждены оплатить счет самостоятельно, а в двух других случаях рестораны не стали брать с них деньги, сообщает прокуратура Лос-Анджелеса.
Канал новостей CBS сообщил, что Гонсалес якобы оставлял женщин со счетами за экстравагантные ужины со стейками и креветками.
Одна из жертв, не назвавшая своего имени, пошутила о новом рационе Гонсалеса в тюрьме.
"Ему уже не нужно будет беспокоиться о еде. Он будет получать питание строго три раза в день", - сказала она CBS перед решением суда во вторник.