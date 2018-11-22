Политический развод Фирташа и Ахметова: фракцию "ОБ" возглавил Новинский

Копірайт зображення HTTP://OPPOSITION.ORG.UA Image caption Вадим Новинский и Александр Вилкул

Председателем фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде стал бизнес-партнер самого богатого человека Украины Рината Ахметова Вадим Новинский.

О таком решении фракции объявил в парламенте спикер Андрей Парубий.

Он также добавил, что заместителями председателя фракции выбраны соратники и бывшие сотрудники компаний Рината Ахметова - Александр Вилкул и Юрий Воропаев.

Смена руководства фракции произошла после того, как из нее исключили бывшего сопредседателя Юрия Бойко и депутата Сергея Левочкина.

Бойко и Левочкин - близкие соратники бизнесмена Дмитрия Фирташа, считавшиеся лидерами группы, которую связывали с известным олигархом.

Раскол в "Оппозиционном блоке" произошел после того, как часть фракции во главе с Юрием Бойко договорилась о сотрудничестве с партией "За жизнь" Виктора Медведчука и депутата парламента Вадима Рабиновича.

После объявления о создании этого союза они объявили, что общим кандидатом в президенты от этой группы политиков будет Юрий Бойко.

Почему исключили?

Юрия Бойко и Сергея Левочкина ранее исключили из фракции с формулировкой "За предательство интересов избирателей".

Image caption Виктор Медведчук возглавляет политсовет партии "За жизнь"

Вадим Новинский впоследствии заявил, что "Юрий Бойко и Сергей Левочкин нарушили устав, и за сотрудничество с властью и за предательство интересов избирателей они были исключены из фракции".

Он добавил, что за это решение проголосовали 22 депутата из 43 членов.

Вероятным кандидатом, которого эта часть "Оппозиционного блока" может выдвинуть на выборах, эксперты называют Александра Вилкула. В южных и восточных регионах Украины уже идет активная агитация за этого политика.

Реакция Бойко и Левочкина

Юрий Бойко был сопредседателем фракции, а Сергей Левочкин - заместителем председателя фракции "Оппозиционный блок".

После исключения из фракции Сергей Левочкин заявил, что "мы увидели политические похороны "Оппозиционного блока".

По его словам, исключение из фракции - это месть нынешней власти за поддержку кандидата в президенты Юрия Бойко.

Копірайт зображення FACEBOOK/VADIM.RABINOVICH Image caption Вадим Рабинович и Юрий Бойко

"20 человек из 43 уже не участвуют в заседаниях фракции и не голосуют с той группой, которую представляют бывшие "донецкие", - заявил Левочкин.

Тогда же он анонсировал выход части депутатов из фракции "Оппозиционный блок" и создание депутатской группы "Оппозиционная платформа За жизнь".

В четверг спикер парламента объявил, что из фракции "Оппозиционный блок" вышли трое депутатов, которых также связывали с Юрием Бойко - Евгений Бакулин, Сергей Дунаев и Юлий Иоффе.

Эти трое депутатов избраны в мажоритарных округах, а потому партия "Оппозиционный блок" не имеет права лишить их мандатов за выход из фракции.

Если же из фракции начнут выходить депутаты, избранные по списку, партия будет иметь полномочия лишить их мандатов.

Также Андрей Парубий в четверг объявил, что в Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение "Оппозиционная платформа За жизнь". А сопредседателями группы стали Вадим Рабинович и Юрий Бойко.

Это образование не стоит путать с депутатской группой с правами фракции.

Межфракционное объединение практически не имеет дополнительных прав в Верховной Раде, а для создания депутатской группы с правами фракции нужны не менее 19 депутатов.

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