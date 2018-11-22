В Киеве у ребенка украли любимую игрушку. Копию искали всем Фейсбуком (и нашли)

Копірайт зображення IGOR SAVCHENKO/FACEBOOK

Что делать, когда у вашего ребенка украли любимую игрушку, с которой он не расставался в течение двух лет, а все интернет-магазины отвечают, что в продаже таких уже нет? Напишите об этом в Facebook.

Вечером в понедельник, 19 ноября, Игорь Савченко вместе с женой и дочерью зашли в магазин за продуктами. Свою маленькую коляску - вместе с любимой мягкой игрушкой внутри - ребенок оставил у камер хранения, написал отец девочки в Facebook.

Когда семья вернулась, коляска все еще была на месте - но уже без плюшевого леопарда.

"Я сразу отвлек внимание ребенка, чтобы он не заметил пропажу, и отправил ее с мамой домой. Сам же попросил охранников посмотреть видео с камер наблюдения", - написал отец двухлетней Евы.

После просмотра видеозаписи стало понятно, что игрушку украли: "Охранник сообщил, что на записи видно молодого парня в капюшоне и девушку (возможно, студентов). Выходя из магазина, парень бросает взгляд на игрушку. Через несколько секунд он снова заходит в магазин, быстро достает игрушку из коляски и дарит девушке. Улыбаясь, они уходят".

По словам Савченко, эту игрушку они купили около двух лет назад - с тех пор дочь с ней не расставалась. Плюшевый леопард стоил около 200 гривен, "но для ребенка он был бесценным" - именно поэтому узнать о том, что игрушки больше нет, было бы для Евы настоящим ударом.

Он добавил, что пытался найти аналогичную игрушку сразу в нескольких торговых центрах, однако безрезультатно.

После того, как Игорь Савченко рассказал эту историю в Facebook, ею поделились более 460 раз. Пользователи начали искать "близнеца" похищенного леопарда.

Коллективные поиски

Публикация быстро начала набирать популярность. Пользователи делились историей со своими друзьями, а в комментариях пытались помочь найти такого же плюшевого леопарда, как тот, которого украли у Евы.

Кто-то писал, что искал игрушку в соседних торговых центрах (и не нашел), другие бросали ссылки на интернет-магазины, которые якобы продавали аналогичные игрушки.

Копірайт зображення IGOR SAVCHENKO/FACEBOOK Image caption Именно так выглядела украденная игрушка

Отец Евы рассказывает, что действительно такие же игрушки до сих пор продаются на сайтах многих онлайн-магазинов, но несмотря на статус "В наличии", заказать их невозможно.

Всего мужчина обзвонил более десятка интернет-магазинов, но везде получал один и тот же ответ: "Таких уже нет". Вероятно, говорит он, эту модель уже сняли с производства.

Он также пытался связаться с компанией-производителем игрушки, однако ответа так и не получил.

Сила репоста

В какой-то момент стало понятно, что единственная надежда - на то, что плюшевый леопард, идентичный украденному, "завалялся" на прилавке какого-нибудь магазина, и кто-то из пользователей Facebook его заметит.

В конце концов так и случилось: в комментариях к одному из репостов написали, что нужную игрушку около месяца назад видели в супермаркете в поселке Гатное под Киевом.

Другая пользовательница сообщила, что живет поблизости и пообещала проверить наличие игрушки. А через некоторое время поделилась хорошими новостями:

Уже в среду плюшевый леопард был у Евы.

Игорь Савченко говорит, что девочка сразу заметила изменения в леопарде: он выглядел не таким затертым, как тот, к которому она привыкла.

Однако родители нашли, как выкрутиться: "Мы объяснили, что он немного путешествовал, искупался, причесался - и обновился. Когда дочь вырастет, расскажем ей эту историю. Или она сама вычитает ее в Фейсбуке и задаст нам взбучку".

По словам отца, в течение последних нескольких дней он получил немало сообщений - писали как из Украины, так и из-за рубежа.

"Нам предлагали отдать своих львов, тигров и других зверей, которые могли бы компенсировать ребенку пропавшего Леопарда. Интернет-магазины, пожалуй, удивились от того, что несколько человек одновременно им звонили с вопросом о пятнистом Леопарде фирмы "Левеня". Люди фотографировали прилавки магазинов с вопросами, подойдет ли вот такой зверь-игрушка. Но именно такого Леопарда помог найти счастливый случай и общественный резонанс".

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