Экс-премьер, глава СБУ и Минобороны: Марчук заменил Кучму в Минске

Копірайт зображення UNIAN Image caption Евгений Марчук заменит на этом посту экс-президента Леонида Кучму

Президент Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины во Временной контактной группе на Минских переговорах, сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Геращенко, которая также является участником переговоров в Минске, заявила, что он "хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины".

Евгений Марчук заменит на этом посту экс-президента Леонида Кучму, который перестал работать в начале октября 2018 года.

Еще в начале октября ВВС называла 77-летнего Евгения Марчука одним из наиболее вероятных претендентов на роль представителя Украины в ВКГ.

Марчук давно работал на минских переговорах и возглавлял одну из важнейших подгрупп - по безопасности.

Евгений Марчук работал в КГБ СССР, затем был первым председателем СБУ, премьер-министром, главой Минобороны и секретарем СНБО.

Именно Марчук был министром обороны во время противостояния между Украиной и Россией вокруг косы Тузла в 2003 году.

"Евгений Кириллович - хорошая кандидатура, знает ситуацию, работал в группе по безопасности. Единственный вопрос - какие у него сейчас контакты с АП", - оценивал его возможное назначении политик Роман Бессмертный.

Бессмертный указывал на главные преимущества Марчука - политический авторитет и опыт в Минске.

По мнению политолога Владимира Фесенко, Евгений Марчук является едва ли не единственным авторитетным политиком Украины, калибра и статуса Кучмы, который мог бы его заменить.

"По статусу и опыту - это едва ли не единственная приемлемая альтернатива, также важно, что он уже присутствует в Минске", - отмечал Владимир Фесенко.

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