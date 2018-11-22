С 1 декабря в Украине повысят пенсии: кому и на сколько

Копірайт зображення UNIAN

С 1 декабря украинские пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, будут получать больше, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Минимальная пенсия по возрасту вырастет на 45 грн - с 1452 до 1497 грн.

На эту же сумму увеличится прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Именно поэтому и повысят пенсии, пояснил Розенко.

"Соответствующий перерасчет будет осуществлен также всем пенсионерам, размер пенсий которых зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц", - заявил вице-премьер-министр.

Он добавил, что с 1 января пенсии повысят и военным пенсионерам.

"Уже второй год подряд будут перечисляться пенсии военным пенсионерам, а это более полумиллиона наших сограждан", - рассказал Розенко.

Еще одно повышение пенсий запланировано на 1 марта следующего года. Оно коснется всех категорий граждан - всего 10 миллионов пенсионеров, заявил вице-премьер-министр.

"Выплаты вырастут примерно на 12-17%. И это будет происходить уже ежегодно", - пообещал Розенко.

Проект Государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает увеличение финансирования пенсионных выплат на 139 млрд грн.

Ранее вице-премьер-министр заявил, что увеличение выплат не повлечет за собой увеличение дефицита пенсионного фонда.

В октябре прошлого года Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает проведение осовременивания пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

С 11 октября 2017 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий".

Следите за нашими новостями в Facebook, Twitter и Telegram