Россияне атаковали украинский корабль на Азове: детали инцидента

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Российские пограничные корабли осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей военно-морских сил Украины, заявляют в ВМС Украины.

Об этом говорится в сообщении на Facebook военно-морских сил.

По данным украинских военных, в воскресенье, 25 ноября, украинские корабли в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя по Азовскому морю.

О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне.

Однако, как отмечают в ВМС, российские пограничные корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".

"Пограничный корабль "Дон" совершил таран нашего рейдового буксира, в результате чего поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик. Диспетчерская служба оккупантов отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями", - говорится в сообщении ВМС Украины.

Украинские военные отмечают, что все незаконные действия фиксируются экипажами кораблей, о них проинформируют компетентные международные органы.

Что говорят россияне?

Пограничное управление ФСБ России по аннексированному Крыму в свою очередь сообщило, что три корабля украинских ВМС якобы незаконно пересекли "госграницу РФ" и "неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации".

Согласно сообщению, украинские корабли продолжают движение к Керченскому проливу, о своих намерениях они не предупреждали.

Кроме того, как утверждают в российском ФСБ, корабли "опасно маневрируют и не подчиняются требованиям".

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