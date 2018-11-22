Рада радикально подняла штрафы за езду в пьяном виде: кого и как будут штрафовать

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Верховная Рада поддержала увеличение штрафа за вождение в нетрезвом состоянии до 34 тысяч гривен.

Депутаты приняли изменения в Уголовный кодекс, согласно которым внесли норму о том, что вождение в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения влечет за собой штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

К тому же виновника такого нарушения лишат права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Повторное вождение в нетрезвом виде влечет за собой штраф в размере до 51 тысячи гривен и лишение прав на срок от двух до трех лет.

После принятия законопроект должен подписать президент, а штрафы начнут действовать через три месяца после опубликования закона.

Сейчас, согласно Кодексу законов об административных правонарушениях, штраф за вождение транспортным средством в нетрезвом состоянии составляет 10,2 тысячи гривен, в дополнение нарушителя лишают прав на один год.

Наказанием за повторное нарушение в течение года является штраф в 20,4 тысячи гривен и лишение прав на три года, за третье - 40,8 тысячи гривен и лишение прав на 10 лет.

Интересно, что сейчас повторным нарушением считается только то, которое совершено в течение года, а в новой норме такое временное ограничение не предусмотрено.

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