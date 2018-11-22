Пизанская башня больше не падает?

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Знаменитая башня, которая стоит под наклоном в городе Пиза, выровнялась за последние 20 лет на 4 сантиметра.

"Это как если бы она помолодела на два века", - объяснил ВВС профессор Сальваторе Сеттис.

Профессор геотехники из Пизанского университета Нунцьянте Скуэлья добавил: "В первую очередь имеет значение устойчивость колокольни, а она превысила ожидания".

В 1990 году Пизанскую башню впервые за 800 лет закрыли на фоне опасений, что она может упасть. В то время она была наклонена на 4,5 м от вертикали.

Международная комиссия во главе с польским экспертом профессором Михеле Ямёльковским работала над сохранением устойчивости строения с 1993 по 2001 год.

В итоге башню удалось выпрямить на 45 см, а работы обошлись в 250 миллионов долларов.

Строительство популярной архитектурной достопримечательности велось в 2 этапа, начиная 1173 года.

Знаменитый наклон возник из-за недоработок проекта - глубина фундамента составляла три метра, а почва под южной частью здания была слишком рыхлой, и после строительства третьего этажа башня накренилась.

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