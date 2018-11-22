ЕС и НАТО в Конституции: Рада сделала предпоследний шаг

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Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект изменений в Основной закон о закреплении курса на интеграцию в НАТО и ЕС.

Решение поддержали 311 народных депутатов.

В начале сентября президент Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который предусматривает закрепление в Конституции внешнеполитического курса Украины на вступление в ЕС и НАТО.

Также президент предложил исключить положение, позволяющее использовать базы на территории Украины для временного пребывания иностранных войск. Речь идет о пребывании Черноморского флота России на территории крымского полуострова.

Конституционный суд дал положительное заключение по этим предложениям.

Теперь депутаты должны утвердить изменения в Основной закон. Это может произойти уже на следующей сессии парламента, которая начнется в феврале, для чего потребуется минимум 300 голосов.

Что предлагает президент?

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Для закрепления курса страны на вступление в ЕС и НАТО Петр Порошенко предложил депутатам внести изменения в статьи 85, 102, 116 Конституции.

Таким образом он хочет закрепить в Основном законе "необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

"Закрепление на конституционном уровне правовой определенности курса Украины на членство в ЕС и НАТО мобилизует украинское общество и украинскую власть и будет способствовать реформам, направленным на достижение критериев полноправного членства в ЕС и НАТО", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Во время выступления в парламенте в четверг Порошенко подчеркнул важность внесения таких изменений. "Я почти не сомневаюсь в том, что Верховная рада в первом чтении точно поддержит проект изменений в Конституцию. Они силой основного закона обяжут украинскую власть и все ее ветви обеспечивать вступление Украины в Европейский союз и НАТО" - сказал он перед голосованием депутатов.

Он добавил, что соответствовать критериям членства в ЕС и НАТО - очень амбициозная задача и выполнить ее непросто, но Украина движется и будет двигаться в этом направлении.

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