Рада назначила двух женщин министрами. Кто они?

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В четверг, 22 ноября, Верховная Рада назначила Оксану Маркарову министром финансов, а Ирину Фриз - министром по делам ветеранов.

Обе кандидатуры представил депутатам премьер Владимир Гройсман 21 ноября.

Кроме того, парламентарии проголосовали за освобождение Тараса Кутового от должности министра аграрной политики и продовольствия.

Заявление на увольнение по собственному желанию Кутовой подал еще 23 мая 2017 года, однако его так и не рассмотрели. Сам министр все это время находился в бессрочном отпуске за свой счет.

Новые министры

Кабмин предложил Раде назначить на должность министра финансов Оксану Маркарову, исполняющую обязанности главы этого министерства после отставки Александра Данилюка в июне.

Перед тем как стать госслужащей, Маркарова длительное время работала в инвестиционной компании.

В марте 2015 года ее назначили заместителем министра финансов Украины, руководителем аппарата Министерства финансов, а в апреле 2016 года - первым заместителем министра финансов.

Также правительство предложило назначить депутата Ирину Фриз на должность главы Министерства по делам ветеранов, которое еще предстоит создать.

Ирина Фриз - депутат, член партии "Блок Петра Порошенко". С 2016 года возглавляет Постоянную парламентскую делегацию Украины в НАТО. Ранее Ирина Фриз была пресс-секретарем Петра Порошенко.

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В сообщении Кабинета министров сказано, что обе кандидатуры согласованы с парламентской коалицией.

Министерство по делам ветеранов еще пока не создано. Однако парламент рекомендовал правительству создать его еще в начале года. Фракция "Блок Петра Порошенко" заявила, что поддерживает кандидатуру Фриз на должность соответствующего министра.

До середины ноября в Украине функционировала Государственная служба по вопросам ветеранов и участников АТО, которую переформатировали в Госслужбу по вопросам ветеранов, а Гройсман заявил, что это является началом создания соответствующего министерства в составе правительства.

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