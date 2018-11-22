Пес укусил за задницу украинца, убегавшего от словацкой полиции

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В словацком городе Кошице на прошлой неделе правоохранители преследовали и задержали украинцев, которые пытались получить контрабандные сигареты. Все происходящее напоминало настоящий триллер.

По данным словацкой полиции, они получили информацию от таможни, что несколько человек должны встретить поезд, чтобы получить нелегальный груз.

Местный сайт Korzar сообщил, что, заметив полицейских, контрабандисты начали убегать. Двум из них удалось скрыться с места преступления.

Чтобы задержать беглецов, полицейские воспользовались услугами специально обученной овчарки.

Пес взял след и вскоре нашел одного из беглецов. Однако тот на призывы полиции оставаться на месте не отреагировал, а взял в руки палку и начал отгонять собаку. Пес в ответ укусил нападавшего за пятую точку.

Копірайт зображення Getty Images

"По нашей информации, собака крепко вцепилась контрабандисту в задницу, теперь его ждет длительное лечение", - говорится в сообщении.

Однако на этом история не закончилась, ведь неизвестно, где был еще один контрабандист. "Он также пытался скрыться, однако и его поймали с помощью пса. Мужчина также атаковал собаку".

Полиции пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух, таким образом удалось задержать последнего из группы нарушителей.

По данным правоохранителей, на месте происшествия были обнаружены сигареты различных торговых марок на сумму свыше 23 тыс. евро.

Задержанных украинцев выдворили из Словакии с запретом проживания на ее территории.

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