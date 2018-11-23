Порошенко подписал закон о "евробляхах": когда он начнет действовать

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Президент Петр Порошенко сообщил, что подписал законы №8487 и №8488, которые упрощают легализацию ввезенных в Украину автомобилей на "еврономерах" и увеличивают ответственность за нарушение правил растаможивания.

Закон начнет действовать на следующий день после их официального опубликования. Публикация может произойти уже в субботу, 24 ноября.

"Владельцев призываю в предусмотренный законом срок воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста", - говорится на странице президента в Facebook.

"Без налогов не бывает армии, без налогов не бывает дорог, без налогов не бывает образования. И государство строят не президенты, не правительства, не депутаты, а налогоплательщики. Это должно стать аксиомой", - добавил президент.

Он также отметил, что все средства, которые владельцы авто будут платить в процессе легализации, "от первой и до последней гривны" будут перечислены в пенсионный фонд.

Несмотря на то, что Порошенко называет принятые законы "результатом непростого компромисса между государством и фактическими владельцами авто", часть владельцев автомобилей на "еврономерах" уже несколько дней призывали президента не подписывать их.

Новые законы

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8 ноября Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, снижающие стоимость легализации авто с "еврономерами". "За" проголосовали 250 депутатов.

Депутаты также приняли изменения в Таможенный Кодекс, ужесточающие контроль за тем, что происходит с авто на иностранных номерах, ввозимых в Украину в режиме транзита или временного пребывания. Эти изменения поддержали 245 депутатов.

Согласно принятым депутатами изменениям в Налоговый кодекс, стоимость растаможки авто, ввозимых для личного использования, определяется в зависимости от базовой ставки и двух коэффициентов - объема двигателя и возраста авто. Также предусматривается 50% скидка на растаможку в первые три месяца после вступления в силу закона.

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Кроме того, после вступления в силу закона №8488 в Украине появится штраф 8 500 гривен за нарушение условий растаможивания авто.

В случае, если нерастаможенное авто будет использоваться в предпринимательских целях, штраф составит 34 тысячи гривен. За повторное нарушение - 170 тысяч гривен.

Хотя владельцы авто выступали за принятие новых законов о легализации авто на "еврономерах", часть из них заявили о том, что принятые депутатами законы не учитывают их требования - в частности, об отмене коэффициента возраста авто в формуле. Это, по мнению активистов, позволило бы снизить стоимость оформления до 40% от стоимости авто.

Протесты "евробляхеров"

Несколько дней назад из-за несогласия с новыми правилами активисты движения "Авто Евро Сила" и владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали всеукраинскую акцию протеста. Митинг прошел под Верховной Радой Украины.

Акции также проводились в большинстве областей Украины. В некоторых регионах не обошлось без столкновений.

21 ноября лидер "Авто Евро Силы" Олег Ярошевич заявил о том, что акции протеста временно приостанавливают - для разработки новой стратегии.

Вместе с тем не все пользователи автомобилей на "еврономерах" выступают резко против принятого закона. В частности, собеседник BBC News Украина Александр рассказал, что он и часть его знакомых ждут подписи закона, чтобы начать процедуру растаможивания по новым правилам.

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