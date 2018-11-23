Почему Высокий суд Лондона отказал ПриватБанку в рассмотрении дела Коломойского?

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Высокий суд Лондона не будет рассматривать дело по иску национализированного "ПриватБанка" против его бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, поскольку пришел к выводу, что не имеет юрисдикции на рассмотрение этого дела.

Об этом BBC News Украина сообщили в пресс-службе "ПриватБанка".

Заседание суда состоялось в пятницу, 23 ноября.

"ПриватБанк" надеялся с помощью Высокого суда Лондона вернуть в Украину средства, которые, по мнению украинских правоохранительных органов и нового менеджмента банка, были выведены из Украины накануне национализации в декабре 2016 года.

"Несмотря на то, что судья признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий на сумму примерно от 329 млн до 1,2 млрд долларов, он пришел к выводу, что английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров", - говорится в сообщении "ПриватБанка".

Там планируют обжаловать это решение.

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"Это судебное решение является только первым этапом процесса, поэтому банк намерен обжаловать его. И банк, безусловно, уверен, что в конечном итоге ему удастся доказать свои исковые требования по рассмотрению в суде Лондона", - цитирует пресс-служба председателя правления Приватбанка Петра Крумханзла.

"Понятно, что судья не сомневался в том, что бывшие акционеры несут ответственность за многомиллиардные мошеннические действия в банке. Мы будем продолжать возврата этих средств с помощью судебного процесса в Лондоне и верим, что английский суд, в конечном счете, осуществит правосудия между сторонами" , - говорится в заявлении Крумханзла.

"Масштабное мошенничество"

"ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Украинская власть в 2017 году пригласила компанию Kroll для проведения аудита банка. Консультанты Kroll подтвердили, что "ПриватБанк" до национализации был объектом масштабных мошеннических действий, что привело к убыткам в размере 5,5 млрд долларов.

После этого "ПриватБанк" обратился с иском против бывших совладельцев Игоря Коломойского и Геннадия Добролюбова в Высокий суд Лондона, а также против ряда компаний, связанных с этими лицами.

"19 декабря 2017 Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат или находятся под их контролем", - сообщала пресс-служба банка год назад, добавив, что арест активов произошел на основании детальных доказательств, предоставленных суду, из которых следует, что Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти 2 млрд долларов.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Коломойский назвал временным арест своих активов

Генеральная прокуратура Украины, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследовали сразу несколько дел, связанных с "ПриватБанком".

Бывший глава Нацбанка Валерия Гонтарева в апреле 2017 года заявляла, что в последнюю ночь перед национализацией в "ПриватБанке" провели "мошеннические операции" на сумму более 16 миллиардов гривен.

Депутат парламента Сергей Лещенко заявил, что решение Высокого суда в Лондоне о неподсудности дела, фактически, означает, что арест с средств Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова автоматически снимается.

Сами бывшие акционеры "ПриватБанка" пока не комментировали решение суда Лондона.

Ранее Игорь Коломойский выражал надежду, что это - временный арест на время рассмотрения дела в суде.

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