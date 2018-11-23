В Китае магазины отказались от продажи товаров Dolce & Gabbana. Почему?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Туфли с каблуками в виде Доминико Долче (слева) и Стефано Габбана в витрине магазина в Пекине, 22 ноября 2018 года

Китайские торговые интернет-сайты сняли с продажи товары Dolce & Gabbana из-за скандала, разразившегося по поводу рекламы фирмы, которую многие в Китае посчитали расистской и оскорбительной.

На этой неделе итальянский модный дом запустил рекламный ролик, в котором китайская модель с большим трудом пытается есть палочками традиционную итальянскую еду - пасту и пиццу.

По замыслу авторов реклама должна была быть смешной, но их тут же обвинили в издевательстве над китайской культурой и насаждении уничижительных стереотипов.

Китайские знаменитости призывают бойкотировать этот бренд. Разгневанные китайцы замечают, что палочки для еды - часть традиции, насчитывающей четыре тысячи лет, и утверждают, что комическая по замыслу сценка неподобающим образом уничижает древнюю культуру.

В результате Dolce & Gabbana рискует потерять один из крупнейших мировых рынков.

Ситуация еще более усугубилась, когда в "Инстаграме" были опубликованы оскорбительные высказывания в адрес Китая и китайцев, якобы сделанные основателем фирмы Стефано Габбаной. Они вызвали бурю возмущения в Китае.

Компания тут же заявила, что ничего подобного Габбана не говорил, а инстаграм-аккаунты Dolce & Gabbana были взломаны, и извинилась за несанкционированные посты.

"Мы испытываем к Китаю и народу Китая только лишь уважение", - говорится в официальном заявлении модного дома.

В опубликованном в пятницу видеообращении Стефано Габбана и сооснователь модного дома Доменико Долче заявили, что серьезно обдумали случившееся и были глубоко опечалены эффектом, который произвели их слова.

"В свете этого культурного недоразумения мы надеемся, что сможем заслужить ваше прощение", - говорит в видеоролике Долче на итальянском, сидя рядом со своим партнером.

Полутораминутное видео было опубликовано в социальной сети Weibo - китайском аналоге "Твиттера".

Габбана также попросил прощения и принес официальные извинения китайцам, живущим по всему миру.

В конце ролика оба модельера просят простить их на китайском языке.

"Мы никогда не забудем того, что произошло, и преподанного нам урока. Подобное больше никогда не повторится", - заверяет зрителей Габбана.

Ближе к народу

Dolce & Gabbana пришлось отложить на неопределенный срок показ в Шанхае, который был запланирован на 21 ноября. Но этого оказалось недостаточно: розничные торговцы отказались продавать продукцию фирмы.

В "черную пятницу" купить товары Dolce & Gabbana будет невозможно на крупнейших торговых интернет-площадках Китая Taobao и JD.com, а также на более мелких по китайским масштабам, но тоже популярных сайтах Kaola и Secoo.

Алина Ма, помощник директора фирмы Mintel, занимающейся исследованием рынков, говорит, что реклама итальянского модного дома вызвала у покупателей недоумение и продемонстрировала, что руководство бренда не понимает местного менталитета.

"Китайцы хотят бренд, который понимает их особенности, который дает им почувствовать себя важными клиентами", - говорит Ма.

Китай - очень важный рынок для ведущих модных брендов. В 2018 году консалтинговая компания Bain & Company предсказала, что спрос на товары класса люкс в материковом Китае в ближайшее время возрастет еще на 22%.

"Китайские потребители продолжают играть ключевую роль в развитии этой индустрии", - говорится в докладе Bain & Company.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Магазин Dolce & Gabbana в Пекине, ноябрь 2018

Скандальная ситуация в Китае в короткой перспективе может болезненно отразиться на бизнесе итальянского модного дома, но будет ли это иметь далеко идущие последствия, целиком зависит от того, как компания поведет себя в ближайшие дни, считают эксперты.

"Если они смогут продемонстрировать искреннее желание ближе узнать китайского потребителя, изучить особенности китайского рынка, тогда все еще может встать на свои места", - говорит аналитик Алина Ма.

"Сандалии раба"

Dolce & Gabbana не впервые допускает оплошность и оказывается в щекотливой ситуации.

В апреле прошлого года бренд разместил на крупнейшем в Китае сайте микроблогов Weibo фотографии, на которых модели в одежде и аксессуарах Dolce & Gabbana позировали рядом с весьма скромно одетыми людьми в самых бедных районах Пекина.

Фотографии подверглись критике за эксплуатацию стереотипов и устаревшего представления о Китае как об отсталой и бедной стране.

Китайцам не понравилось, что свою рекламную кампанию модный дом построил на изображениях старых частей города, в то время как в Пекине есть ультрасовременные и развитые районы.

Другая маркетинговая неудача постигла компанию в 2016 году, когда одну из моделей обуви своей летней коллекции Dolce & Gabbana назвала "сандалиями раба".

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