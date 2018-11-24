Почему цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов

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Нефть марки Brent торговалась в пятницу на Лондонской бирже ниже 60 долларов за баррель. Это произошло впервые с октября 2017 года.

По состоянию на 16:57 мск январский фьючерс на Brent подешевел на 5% до 59,47 доллара за баррель, следует из данных Bloomberg. Нефть марки WTI подешевела до 50,78 доллара за баррель.

Набор факторов, которые давят на цены на нефть, не меняется уже несколько недель: участники рынка оценивают фундаментальные перспективы баланса спроса и предложения, объясняет главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

По его словам, инвесторы сомневаются, что участники сделки ОПЕК+ в следующем году будут сокращать добычу. При этом текущие показатели говорят, что добыча сейчас сильно растет в США, а в Саудовской Аравии она находится на максимальном уровне, объясняет аналитик.

Однако, по мнению Покатовича, нынешнее падение цен, скорее, спекулятивное, а тренд можно будет определить только после 6 декабря, когда пройдет очередное заседание ОПЕК. Если на заседании экспортеры договорятся о масштабном сокращении добычи, то цены развернутся к росту, полагает эксперт.

Согласно прогнозу аналитиков Morgan Stanley, при таком сценарии цены на нефть вернутся к отметке в 70 долларов за баррель. При отсутствии соглашения в краткосрочной перспективе цены останутся на уровне около 60 долларов за баррель.

Однако в банке предупреждают, что влияние ОПЕК на нефтяной рынок постепенно снижается. Даже если картель ограничит добычу, его долю на рынке будут постепенно занимать страны, не входящие в ОПЕК. Это существенный фактор, который будет влиять на нефтяной рынок в будущем, предупреждают в Morgan Stanley.

Падение с октября

Копірайт зображення УНІАН Image caption Стоимость нефти влияет на изменение цены на бензин

Цены на нефть начали резкое падение в первой половине октября 2018 года.

Экономисты связывают это не только с опасениями по поводу избытка предложения нефти, но и с возможными проблемами со стороны спроса.

Рост мировой экономики в следующем году может замедлиться, что ограничит спрос на нефть.

Другие факторы - тарифное противостояние между США и Китаем, а также прогнозы по увеличению нефтедобычи за пределами ОПЕК.

На снижение цены нефти уже отреагировал российский рубль, который по сравнению с долларом в пятницу вечером подешевел на 37 копеек.

В то же время в Украине предыдущее повышение цены на нефть, продолжавшееся до начала октября, привело к удорожанию бензина. Эксперты предполагали, что снижение цены на нефть может привести и удешевление топлива.

Если до конца года цена нефти останется в пределах 80 долларов, стоимость литра бензина в Украине вполне может упасть минимум на 50 копеек, а то и на 1,5 гривны, прогнозировали аналитики в начале ноября.

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