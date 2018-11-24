"Евробляхеры" заявили о "частичной победе" и идут в политику

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Организация "Авто Евро Сила" заявила о "частичной победе" после подписания президентом законов о растаможивании иностранных авто, но добавила, что будет продолжать борьбу за полную отмену акцизов на ввоз машин.

В "Авто Евро Силе" также озвучили свои политические амбиции.

В политику

"Эта частичная победа стала возможна только благодаря нашей двухлетний борьбе. Два года назад и правительство, и парламент и слышать не хотели об отмене ограничения на ввоз авто в Украину ниже стандарта Евро 5", - говорится в заявлении "Авто Евро Силы".

"Они нам предлагали различные всевозможные схемы так называемой легализации авто. Но мы были принципиально против и требовали одного закона для всех. И нам удалось отстоять отдельный закон!" - добавляют в организации.

Там также выразили готовность предоставить бесплатные консультации своим сторонникам о том, "как привезти и растаможить авто, а также каким образом это лучше и дешевле сделать".

В то же время так называемые "евробляхеры" заявили, что будут бороться за полную ликвидацию акциза на ввоз иностранных автомобилей в Украину.

Это они потребуют "у нового президента и нового парламента".

А чтобы привести к власти политиков, которые отменят такой акциз, "евробляхеры" решили создать объединение "Сила избирателей", которое, однако, не будет политической партией.

"Для доступного понимания того, чем будет Гражданская платформа "Сила избирателей": если партии и политики - это фигуры на шахматной доске, то "Сила избирателей - это игрок, который делает ходы", - говорится в заявлении.

"Сила избирателей", по словам ее инициаторов, должна стать "первым в Украине комитетом политического действия, сотни которых существуют в США".

Свои представительства новое объединение планирует создать в каждом районе и каждом городе областного значения.

Чем именно будет заниматься новое объединение, там пока не уточняют.

Законы

Копірайт зображення УНІАН Image caption Протесты владельцев авто с иностранными номерами

Накануне президент Петр Порошенко подписал законы, упрощающие легализацию ввезенных в Украину автомобилей на "еврономерах" и увеличивают ответственность за нарушение правил растаможивания.

Стоимость растаможки авто, ввозимых для личного использования, определяется в зависимости от базовой ставки (50-100 евро для бензиновых машин, и 75-150 евро - для дизельных) и двух коэффициентов - объема двигателя и возраста авто.

Например, за ввоз пятилетнего авто с бензиновым двигателем объемом два литра нужно будет уплатить 500 евро.

Если владелец такого авто успеет растаможить свое авто за первые три месяца действия закона, ему будет предоставлена скидка в 50%.

Также в законе прописаны штрафы за нарушение срока пребывания нерастаможенного автомобиля на территории Украины - от 170 гривен до 170 тысяч гривен или конфискации авто.

В пенсионный фонд

Копірайт зображення president.gov.ua Image caption Петр Порошенко в пятницу подписал законы новых правилах растаможивания авто, которые парламет утвердил еще 8 ноября

"Каждая копейка, которая будет заплачена так называемыми «евробляхерами» - она ​​пойдет украинскому пенсионеру, направленная в Пенсионный фонд", - пообещал президент Петр Порошенко после подписания законов.

Авторы бюджета на 2019 заложили в нем 1 млрд грн поступлений от растаможивания автомобилей.

"Дали 50% скидку, если ты быстро это сделаешь. Легализуй машину, а главное - закройте границы для контрабандистов, увеличьте ответственность, научитесь жить в цивилизованном государстве", - добавил глава государства и попоросил владельцев авто воздержаться от акций протеста.

На прошлой неделе из-за несогласия с новыми правилами активисты движения "Авто Евро Сила" и владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали всеукраинскую акцию протеста.

В некоторых регионах произошли конфликты с полицией.

21 ноября лидер "Авто Евро Силы" Олег Ярошевич заявил о том, что акции протеста временно приостанавливают - для разработки новой стратегии.

Вместе с тем не все пользователи автомобилей на "еврономерах" выступают резко против принятого закона. В частности, собеседник BBC News Украина Александр рассказал, что он и часть его знакомых ждут подписи закона, чтобы начать процедуру растаможивания по новым правилам.

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