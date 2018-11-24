95-летнего немца обвинили в смерти 36 тысяч узников концлагеря

Копірайт зображення AFP Image caption В Маутхаузене были убиты десятки тысяч человек

Прокуратура Германии предъявила обвинения 95-летнему жителю Берлина в причастности к гибели десятков тысяч заключенных нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен в Австрии.

Согласно действующим правилам, имя подсудимого полностью не разглашается, в публичных материалах он фигурирует как Ханс Х. Как утверждается, он служил в СС охранником в Маутхаузене с середины 1944-го до начала 1945-го года.

В заявлении берлинской прокуратуры говорится, что Ханс Х. принимал участие в массовом убийстве заключенных. Он пополнил список бывших охранников лагерей смерти, которым в последнее время были предъявлены обвинения. На данный момент никаких комментариев от обвиняемого или его защиты не последовало.

Половина из 190 тысяч заключенных, содержавшихся в Маутхаузене, крупнейшем из нацистских концлагерей в Австрии, была убита. Ханс Х. обвиняется в причастности к гибели 36 223 из них.

В лагерь, расположенный в 20 км от города Линц, направляли тех, кого считали врагами нацистской власти. Заключенные, которых использовали на тяжелых работах, погибали от нечеловеческих условий труда, холода, голода, смертельных инъекций. Их травили в газовых камерах и расстреливали.

Image caption Маутхаузен был крупнейшим из лагерей смерти в Австрии

Прокуратура утверждает, что обвиняемый знал обо всех методах уничтожения и об ужасных условиях, в которых содержались заключенные. В заявлении прокуратуры Берлина говорится, что Ханс Х. непосредственно участвовал в тысячах убийств или способствовал их осуществлению. Теперь берлинскому суду предстоит решить, будет ли начат процесс по этому делу.

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