В Украине ожидается мокрый снег: где и когда будут проблемы?

Копірайт зображення Укринформ Image caption Налипание мокрого снега и гололед: водителей предупреждают об ухудшении условий на дорогах

В большинстве областей Украины вскоре ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица, предупреждают метеорологи.

Дожди и мокрый снег придут в западные, северные и центральные регионы уже в воскресенье.

А в понедельник днем ​​непогода дойдет до остальных регионов, кроме юга.

"Днем 26 ноября и в течение суток 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается осложнение погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см). На дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед", - сообщает Укргидрометцентр.

В южных и центральных областях порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

Водителям советуют подготовиться к сложным погодным условиям.

Киев

Не обойдет стороной непогода и столицу. Уже в воскресенье там пройдут сильные осадки.

"В Киеве завтра и в понедельник мокро, скользко, мокрый снег с переходом в дождь или туман. Потеплеет до нуля", - написала в Facebook метеоролог Наталья Диденко.

"Далее со следующей недели начнут заходить умеренные морозы. Утепляйтесь серьезнее", - добавила она.