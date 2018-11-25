Эпопея с "брекзитом": лидеры ЕС согласовали условия разрыва

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Лидеры ЕС одобрили соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщил глава Европейского Совета Дональд Туск.

Обсуждение в Брюсселе, после которого сделка получила одобрение 27 лидеров ЕС, продолжалось менее часа.

Как отметил Туск, документу дали зеленый свет после того, как в последний момент Испания сняла свои замечания по вопросу Гибралтара.

Теперь соглашение должен одобрить парламент Великобритании, что будет непросто, учитывая, что многие депутаты выступают против. Ожидается, что рассмотрение состоится в начале декабря.

Переговоры по соглашению между сторонами продолжались более 18 месяцев после того, как Великобритания приняла решение выйти из ЕС на референдуме.

Страна окончательно должна выйти из объединения 29 марта 2019 года.

Что именно согласовали?

Лидеры стран ЕС одобрили два ключевых документа "брексита":

Соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС. Это документ на 585 страницах, носящий обязательный для выполнения характер и устанавливающий условия выхода Британии из ЕС. Среди прочего, он обязывает Лондон заплатить Брюсселю 39 млрд фунтов "алиментов", разъясняет права граждан ЕС, проживающих в Британии, и британских граждан в странах ЕС, а также предусматривает механизм, при котором граница между Северной Ирландией (входит в состав Великобритании) и Ирландией (останется в составе ЕС) останется открытой.

Политическую декларацию, в которой говорится об основных параметрах будущих отношений между Великобританией и ЕС после "брексита", включая торговлю и вопросы безопасности.

Ранее премьер Великобритании Тереза ​​Мэй обратилась к гражданам с призывом поддержать документ как лучший из возможных вариантов разрыва.

Почему в Британии соглашением недовольны?

Противоречивая часть соглашения касается того, что произойдет с границей между Ирландией и Северной Ирландией.

Соглашение предусматривает меры по созданию пространства безопасности, чтобы гарантировать отсутствие жесткой границы независимо от результатов будущих торговых переговоров между Великобританией и ЕС.

Если к концу переходного периода новой торговой сделки не будет, Северная Ирландия будет продолжать следовать некоторым правилам ЕС относительно стандартов пищевых продуктов и товаров.

Это также будет включать временную единую таможенную территорию, которая бы фактически оставляла всю Великобританию в рамках таможенного союза ЕС.

Сторонникам "брексита" не нравится перспектива оставаться привязанными к таможенным правилам ЕС в течение многих лет или даже, как некоторые боятся, неопределенно долго.

В то же время политические силы Северной Ирландии заявляют, что против создания новой границы, и в случае, если такое положение будет в соглашении по "брекситу", они не будут за него голосовать.

Кроме того, 15 ноября в знак протеста против соглашение подали в отставку сразу несколько британских чиновников. В том числе министр по вопросам "брексита" Доминик Рааб, который заявил, что "не может в здравом уме поддержать проект соглашения об условиях выхода из Европейского Союза".

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