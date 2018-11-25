Боевые вертолеты РФ "взяли на прицел" украинские корабли в Керчи: что там происходит

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Два ударных вертолета вооруженных сил России Ка-52 взяли боевой курс на катера военно-морских сил Украины, которые ранее в воскресенье уже подверглись агрессии со стороны российских кораблей.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины в своем Facebook.

"В 13:12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров ВМС ВС Украины", - говорится в сообщении.

ВМС отмечают, что украинские катера уже третий час ждут прохода по Керченскому проливу.

В 13:42 Керчьтрафикконтроль сообщил, что движение перекрыли в обе стороны из-за того, что танкер сел на мель перед мостом со стороны Азовского моря.

Украинские ВМС добавляют, что эту информацию пока не подтвердила международная система контроля судоходства.

Что произошло между кораблями России и Украины?

Утром 25 ноября украинские ВМС сообщили, что украинские корабли в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" отправились в плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя в Азовском море.

О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне.

Однако, как отмечают в ВМС, российские пограничные корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".

А именно - "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир.

В результате получил повреждения главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение. Также был потерян спасательный плотик.

Никто из команды, по предварительной информации, не пострадал.

Россия назвала движение украинских кораблей провокацией.

Дескать, они незаконно пересекли "госграницу РФ" и "неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации".

Согласно сообщению пограничного управления ФСБ России по аннексированному Крыму, украинские корабли о своих намерениях не предупреждали, "опасно маневрируют и не подчиняются требованиям".

В украинском МИД в свою очередь отметили, что действия РФ "перешли границу и стали уже агрессивными".

В Киеве убеждены, что Россия нарушает нормы Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву, поэтому Украина будет требовать реакции международного сообщества.

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