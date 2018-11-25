На озере Виктория перевернулась лодка: десятки погибших

Копірайт зображення Reuters Image caption Инцидент произошел в районе Муконо около Кампалы

По меньшей мере 29 человек погибли, когда лодка, которая обслуживала вечеринку, перевернулась на озере Виктория, сообщает полиция Уганды.

На борту находились около ста человек. Инцидент произошел около столицы Уганды Кампалы.

СМИ Уганды сообщают о местных знаменитостях, находившихся на лодке.

Несчастные случаи на озере Виктория происходят довольно часто. Многие из них связаны с тем, что лодки выходят на воду переполненными.

Многие люди погибли в сентябре, когда у берегов Танзании потерпел крушение паром.

Заместитель спикера полиции Патрик Оньянго рассказал агентству Reuters: "Лодка был переполнена, а погодные условия были неблагоприятными для прогулки".

Живыми из воды удалось извлечь более 20 человек, однако точное количество пропавших без вести пока неизвестно, пояснили в полиции.

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Крики и плач на берегу

Корреспондент BBC Кэтрин Буаруханга с места событий

Родственники и друзья людей, находившихся на лодке, собрались на берегу. Они сидели под деревьями и смотрели через забор, и каждый раз, когда из воды вытаскивали тело, были слышны крики и плач - люди узнавали своих близких.

На траве выложили некоторые личные вещи, которые помогли идентифицировать жертв - обувь, свитера, кошельки, ключи. Над головой летал вертолет, отправленный полицией на поиски тел, которые могло выбросить берег - но у правоохранителей уже нет надежды найти выживших.

Среди спасенных - принц Дауди Кинто Васаджа, брат короля Буганды - крупнейшего традиционного королевства Уганды.

Угандийские СМИ пишут, что спастись также удалось художнице Ирин Намубиро.

Несколько популярных художников и звезд также могли находиться на борту.

Сообщается, что лодку арендовали на выходные, чтобы провести на ней вечеринку.

У многих людей на борту не было спасательных жилетов.

Местные чиновники рассказали, что две небольшие рыбацкие лодки, которые пришли на помощь, взяли на борт слишком много людей и также затонули.

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