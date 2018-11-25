Новые протесты из-за "евроблях": блокируют пункты пропуска на границе с ЕС
Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией блокируют движение на пунктах пропуска со странами ЕС, в частности с Польшей и Словакией.
В связи с этим движение через некоторые пункты пропуска временно затруднено, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
"Это связано с действиями владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение на дорогах, ведущих к пунктам пропуска", - объясняют в ГПС.
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Сложная ситуация, по данным пограничников, на пунктах "Устилуг" и "Ягодин" в Волынской области, "Рава-Русская", "Шегини", "Краковец" во Львовской и "Малый Березный" в Закарпатской.
Госпогранслужба заверила, что не допустит провокаций и призвала всех путешественников учесть эту информацию при выборе маршрута поездки.
Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в своем Facebook обнародовал фото, на которых сотни людей блокируют различные пункты пропуска через государственную границу.
На некоторых пунктах протестующие даже жгут шины.
Чем недовольны?
Местные жители, большое количество которых пользуется автомобилями на иностранной регистрации и многократно пересекает границу на этих автомобилях, недовольны новым законом "о евробляхах".
Ведь документ не только предусматривает либерализацию в растаможивании таких автомобилей, но также вводит новые, более жесткие правила их ввоза на территорию Украины.
В частности, изменения в Таможенный кодекс предусматривают повышение штрафов за нарушение правил регистрации авто, а также отменяется норма, которая позволяла нарушать таможенные правила в течение года и привлекаться к ответственности только один раз.
По новым правилам, автомобиль, ввезенный в Украину в режиме транзита или в режиме временного ввоза, нельзя передавать во владение, пользование или распоряжение другим лицам. Кроме того, запрещено использовать такое авто в предпринимательской деятельности или для получения дохода.
Также увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков перемещения транспортных средств личного пользования в таможенном режиме и режиме транзита. В зависимости от срока нарушения, штраф составит от 8,5 тыс. грн до 170 тыс. грн.