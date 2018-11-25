Новые протесты из-за "евроблях": блокируют пункты пропуска на границе с ЕС

Копірайт зображення dpsu.gov.ua

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией блокируют движение на пунктах пропуска со странами ЕС, в частности с Польшей и Словакией.

В связи с этим движение через некоторые пункты пропуска временно затруднено, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Это связано с действиями владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение на дорогах, ведущих к пунктам пропуска", - объясняют в ГПС.

Сложная ситуация, по данным пограничников, на пунктах "Устилуг" и "Ягодин" в Волынской области, "Рава-Русская", "Шегини", "Краковец" во Львовской и "Малый Березный" в Закарпатской.

Госпогранслужба заверила, что не допустит провокаций и призвала всех путешественников учесть эту информацию при выборе маршрута поездки.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в своем Facebook обнародовал фото, на которых сотни людей блокируют различные пункты пропуска через государственную границу.

На некоторых пунктах протестующие даже жгут шины.

Копірайт зображення Ігор Зінкевич Image caption Заблокированная дорога к пункту пропуска "Ягодин" на Волыни

Чем недовольны?

Местные жители, большое количество которых пользуется автомобилями на иностранной регистрации и многократно пересекает границу на этих автомобилях, недовольны новым законом "о евробляхах".

Ведь документ не только предусматривает либерализацию в растаможивании таких автомобилей, но также вводит новые, более жесткие правила их ввоза на территорию Украины.

Копірайт зображення Ігор Зінкевич Image caption Перекрытая дорога к пункту пропуска "Устилуг" на Волыни

В частности, изменения в Таможенный кодекс предусматривают повышение штрафов за нарушение правил регистрации авто, а также отменяется норма, которая позволяла нарушать таможенные правила в течение года и привлекаться к ответственности только один раз.

По новым правилам, автомобиль, ввезенный в Украину в режиме транзита или в режиме временного ввоза, нельзя передавать во владение, пользование или распоряжение другим лицам. Кроме того, запрещено использовать такое авто в предпринимательской деятельности или для получения дохода.

Также увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков перемещения транспортных средств личного пользования в таможенном режиме и режиме транзита. В зависимости от срока нарушения, штраф составит от 8,5 тыс. грн до 170 тыс. грн.

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