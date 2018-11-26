Какими словами мир призывает Россию освободить украинские корабли?

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Вечером 25 ноября Россия захватила три корабля ВМС Украины в международных водах неподалеку от Крыма. Многие страны и международные организации осудили действия РФ и призывали ее освободить украинские корабли.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер написал в Twitter: "Россия таранит украинский корабль, который мирно идет в украинский порт. Россия захватывает корабли и экипаж, а потом обвиняет Украину в провокации?"

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд написала в Twitter, что Канада твердо поддерживает Украину и осуждает российскую агрессию против нее в Керченском проливе.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить обострение ситуации, освободить захваченные корабли и обеспечить свободный проход", - написала она.

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсон отметил, что развитие событий вокруг Азовского моря "очень тревожное, и ситуация может обостриться".

По его словам, рассмотрение вопроса о введении военного положения и приведение украинских вооруженных сил в боевую готовность демонстрирует, "насколько серьезна ситуация".

"Полная поддержка Украины", - отметил он.

МИД Польши в своем заявлении подчеркнул, что причиной возникшей вчера ситуации является "постоянное нарушение со стороны Российской Федерации базовых принципов международного права, включая нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины".

Польша призвала уважать международное право, а обе стороны конфликта "быть сдержанными в нынешних обстоятельствах, которые могут подорвать стабильность европейской безопасности".

При этом министр обороны Польши Мариуш Блащак написал в Twitter, что проведет сегодня совещание с начальником Генерального штаба и руководством Вооруженных сил Польши, которые должны отчитаться о ситуации в Азовском море.

Посольство Австралии в Украине написало, что Австралия "обеспокоена развитием ситуации в Азовском море".

"Мы полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призываем Россию возобновить судоходство в Керченском проливе", - говорится в заявлении дипмиссии.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что действия России "являются явным нарушением международного права, и международное сообщество должно их осудить".

"Россия должна принять меры для деэскалации ситуации", - считает он.

Эстония также осуждает действия России и называет их "сознательным действием для эскалации напряжения".

МИД страны призывает Россию немедленно освободить захваченные корабли.

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